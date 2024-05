Diên Biên Phu, des ruines à la renaissance éclatante

>> Diên Biên : des ambitions à la mesure d’un glorieux passé

>> De grands projets pour une année riche de promesses

Dans le schéma directeur de la province pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, la ville de Diên Biên Phu et les deux districts de Diên Biên et Diên Biên Dông constituent la première des trois régions économiques de Diên Biên. Elle est aussi identifiée comme l’un des quatre pôles de croissance de la province.

Outre le trésor de ses sites historiques de la bataille de Diên Biên Phu en 1954, de plus en plus fréquentés par les touristes, la ville, grâce aux investissements forts de la province, arbore une nouvelle physionomie grâce aux nombreux grands ouvrages mis en service ces dernières années : routes intra-muros, centres commerciaux, ponts, et surtout l’aéroport de Diên Biên mis à niveau pour l’accueil de vols commerciaux, reliant les deux plus grands centres économiques du pays que sont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Micros trottoirs :

Habitants locaux et touristes de passage partagent avec Le Courrier du Vietnam leurs impressions sur la ville de Diên Biên Phu

“Sentiment de tranquillité”

Pour moi, Diên Biên Phu est avant tout le lieu où j’ai rencontré ma femme et où nous venons chaque année pour voir sa famille qui m’a toujours très bien accueilli. Les habitants locaux sont très chaleureux. La ville se développe rapidement mais garde encore beaucoup de charme avec de petites rues et des rizières en pleine ville comme celle de Muong Thanh. À chaque fois que je m’y rends, j’ai un vrai sentiment de tranquillité. J’apprécie aussi la nourriture qui y est très bonne, avec le phở (soupe de nouilles à la viande de porc ou de poulet) le matin ou la viande aux épices qu’on peut acheter au marché.

Diên Biên Phu a une signification particulière dans l’histoire du Vietnam et de la France mais aujourd’hui, on voit que la vie a repris son cours et que ses habitants ont réussi à construire une ville paisible et florissante sur cet ancien champ de bataille.

“Changements rapides”

C’est la troisième fois que je me rends à Diên Biên Phu en tant que touriste. J’ai pris un vol direct depuis Hô Chi Minh-Ville et j’ai pu voir comment l’aéroport ici a été bien investi et modernisé. Cette année, notre visite s’avère très significative car elle se fait pendant les jours où la ville se prépare au 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

Je suis enthousiaste d’y voir de nombreux visiteurs, notamment les délégations de vétérans. Je suis très surpris par les changements rapides de la ville et les investissements pour les célébrations. De nouvelles rangées de bauhinie ont été plantées, dont la floraison apporte une beauté unique à cette localité.

“Nouvelle physionomie”

Vétéran de l’Armée populaire du Vietnam, je visite souvent Diên Biên Phu avec mes anciens frères d’armes afin de revoir ce champ de bataille dont la victoire de 1954 fut éclatante.

Je constate que la ville a connu des changements remarquables ces cinq dernières années. Les rues sont agrandies, les chemins vers les sites historiques élargis. Les villages des Thái noirs à Muong Phang, par exemple, ont une nouvelle physionomie.

J’ai été particulièrement ému de voir de nombreuses délégations de vétérans en uniformes visitant la colline A1 (Éliane 2). Bien que je n’ai pas été soldat à Diên Biên Phu, les années de combats me reviennent à chaque fois que je visite ce site.

“Amélioration constante”

Après avoir vu de mes propres yeux mes frères d’armes tomber, je me sens extrêmement chanceux d’être encore en vie pour voir la ville de Diên Biên Phu, ancien théâtre de combats si acharnés, se développer comme aujourd’hui.

Ces cinq dernières années, j’ai pu observer des changements significatifs et une amélioration constante de la vie de la population, notamment des minorités ethniques.

Les autorités locales n’ont pas épargné leurs efforts pour que les habitants des régions reculées aient accès à l’électricité et que les plus démunis puissent construire des maisons en dur.

“Beaucoup plus belle”

Je vis à Muong Dun, à 70 km de Diên Biên Phu. Je m’y rends souvent en autocar avec mon mari pour faire des achats.

À l’occasion de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 et du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, la ville est devenue beaucoup plus belle, très animée avec des décorations vives dans les rues. Et nous attendons avec hâte les défilés militaires et les feux d’artifice pour y amener nos enfants, afin qu’ils jouissent d’une ambiance festive dans la ville paisible d’aujourd’hui.

Propos recueillis par Bùi Phuong et Vân Anh/CVN