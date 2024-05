Diên Biên : des ambitions à la mesure d’un glorieux passé

>> Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

>> Sur le chemin de mémoire

>> Le précieux témoignage d'un vétéran de Diên Biên Phu

>> Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

>> De grands projets pour une année riche de promesses

Photo : Xuân Tu/CVN

En 2022, Diên Biên se situait à la 2e place en termes de croissance économique parmi les 14 provinces des moyenne et haute régions du Nord, et au 24e rang sur les 63 provinces et villes du pays. Il s’agissait de son classement le plus élevé jusqu’alors. La qualité de vie de sa population, tant sur le plan matériel que spirituel, s’est nettement améliorée, et les infrastructures ont été investies de manière de plus en plus synchrone. En 2023, sa croissance économique a atteint 7,1%, supérieure à la moyenne nationale (5,01%). Diên Biên a enregistré pour la première fois un million d’arrivées touristiques, soit une augmentation de près de 25% par rapport à l’année précédente.

Ces chiffres parlants montrent les efforts inlassables déployés par ses autorités et ses habitants afin d’en faire une localité développée à la hauteur de ses potentiels et de son histoire glorieuse.

4 moteurs, 3 régions et 4 pôles de croissance

Pour prendre son envol, Diên Biên vient de rendre public son schéma directeur, approuvé par le Premier ministre dans sa décision N°109 datée du 27 janvier 2024. L’objectif pour 2030 est d’en faire une province affichant un rythme de croissance relativement rapide au sein des moyenne et haute régions du Nord ; l’un des pôles touristiques, de services prestataires et de santé du Nord-Ouest.

Ce plan ambitieux couvre une multitude de domaines tels que le développement socio-économique, culturel, touristique, ainsi que la défense et la sécurité. Il est salué comme un catalyseur essentiel pour la croissance et la stabilité de la province et fournit une feuille de route détaillée pour chaque secteur, déterminant les grandes orientations claires pour les autorités locales en vue d’une gestion cohérente et efficace.

Lors de la conférence de présentation de cette planification stratégique organisée le 17 mars dans la ville de Diên Biên Phu, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, Trân Quôc Cuong, a souligné qu’il s’agissait-là d’une base solide pour une gestion globale et intégrée de la situation socio-économique, de la défense, de la sécurité et de l’intégration internationale. Il a insisté sur son rôle crucial dans la formulation de politiques globales, la mobilisation des investissements nécessaires et la création des moteurs de croissance de la province.

L’un des points clés du plan est la création d’une nouvelle structure d’espaces géographiques reposant sur quatre moteurs du développement, trois régions économiques et quatre pôles de croissance, qui mettent en valeur les atouts géographiques et les ressources de la localité. Les quatre moteurs du développement comprennent l’axe économique le long de la Nationale 279 et de l’autoroute Diên Biên - Son La - Hanoï, associé à l’aéroport de Diên Biên, considéré comme vital pour toute la région. Les trois autres sont les axes le long des Nationales 6, 12 et 4H, reliant la zone Ouest de la province.

Les trois régions économiques de Diên Biên sont la ville de Diên Biên Phu, les districts de Diên Biên et Diên Biên Đông (regroupés en région I), les districts de Tua Chùa, Tuân Giáo et Muong Ang (région II), et ceux de Muong Nhé, Nâm Pô et Muong Chà et la cité municipale de Muong Lay (région III), avec des orientations de développement multisectoriel.

Les quatre pôles de croissance identifiés sont la ville de Diên Biên Phu, la cité municipale de Muong Lay, les chefs-lieux de Tuân Giáo et Muong Nhé, dont Diên Biên Phu est le centre administratif, socio-économique de la province et le centre urbain du Nord-Ouest.

Dans ce plan, un certain nombre d’objectifs chiffrés ont été fixés : croissance économique sur la période 2021-2030 de plus de 10,5% ; revenu moyen par habitant de plus de 113 millions de dôngs en 2030 ; réduction de la pauvreté multidimensionnelle à moins de 18,9% en 2025 et à moins de 8% en 2030 ; maintien d’un taux de couverture forestière de 48% et d’un taux d’urbanisation de plus de 32%.

L’essor de l’agriculture et de la sylviculture appliquant les sciences et technologies avancées s’associera à celui des industries agroalimentaires et touristique. L’économie numérique jouera un rôle important. La province développera un réseau d’infrastructures socio-économiques synchrones et modernes, tout en veillant toujours à la garantie de la sécurité sociale et à la défense des frontières.

Photo : Xuân Tu/CVN

En 2050, Diên Biên se développera de manière globale dans tous les aspects, tant socio-économiques qu’environnementaux, atteignant l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre.

Futur centre touristique du Nord-Ouest

Diên Biên définit le tourisme comme un secteur économique clé, reposant sur trois volets principaux : le tourisme culturel et de mémoire, l’écotourisme et le tourisme du bien-être.

Ses atouts distinctifs sont bien sûr ses vestiges historiques. Le champ de bataille de Diên Biên Phu, fort de 45 sites, dont la colline A1 (Éliane 2), le pont Muong Thanh, le QG de la campagne de Diên Biên Phu, le QG du général de Castries (commandant du camp retranché français)..., attire de plus en plus de visiteurs et l’afflux s’est accru depuis l’ouverture aux vols commerciaux de l’aéroport de Diên Biên Phu.

En ce qui concerne le potentiel du tourisme culturel, la province compte 18 patrimoines culturels immatériels nationaux, dont deux ont été inscrits par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité : les pratiques du then (chant divin) en 2019 et l’art de la danse xòe (danse traditionnelle des Thái), en 2021.

Photo : Bùi Phuong/CVN

Par ailleurs, Diên Biên dispose d’atouts dans le développement du tourisme communautaire et du tourisme du bien-être. La province est une terre culturelle diversifiée avec 19 ethnies, porteuses de nombreuses valeurs traditionnelles originales et attractives. Elle est également célèbre pour ses magnifiques sites naturels tels que les lac Pá Khoang et Huôi Pha, les grottes Pa Thom et Khó Chua Là, la Réserve naturelle de Muong Nhé, les stations thermales pour se requinquer, le col de Pha Ðin, le plateau calcaire de Tua Chùa, la plantation de théiers séculaires Shan Tuyêt reconnu “Jardin patrimonial”...

Diên Biên est aussi capable d’élargir ses liens avec d’autres provinces du pays, du Laos et de la Chine pour développer des circuits internationaux. Plusieurs voyagistes ont étudié les itinéraires tels que Yunnan (Chine) - Diên Biên - Luang Prabang - Phongsaly (Laos) ; Oudomxay (Laos) - Diên Biên - Ha Long - Hà Tinh ; Yunnan - Sa Pa - Diên Biên - Ha Long… En particulier, Diên Biên est actuellement la seule province de la région Nord-Ouest à disposer d’un aéroport accueillant des vols commerciaux aux départs des deux plus grandes villes du pays : Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Un atout de taille pour attirer les touristes et, dans leur sillage, les investisseurs.

La province se met en quête d’investissements pour mettre en œuvre un certain nombre de projets clés dont le premier est la restauration du vestige national spécial du champ de bataille de Diên Biên Phu pour en faire un des sites historiques et culturels les plus attrayants du Vietnam et de stature internationale.

Il s’agit aussi des projets de zone touristique nationale de Diên Biên Phu - Pá Khoang, de zone touristique internationale A Pa Chai. L’objectif est d’exploiter le caractère unique de cette confluence frontalière des trois pays Vietnam - Laos - Chine pour en faire une zone touristique internationale proposant diverses activités dans les domaines du divertissement, des sports et des conférences.

Stratégie visionnaire pour l’avenir

Diên Biên a été choisie pour accueillir l’Année nationale du tourisme 2024. Cet événement, qui revêt une signification importante pour la province, devrait contribuer à promouvoir son développement socio-économique.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Quôc Cuong, a affirmé qu’avec une vision stratégique et une responsabilité élevée dans l’élaboration des plans, le tourisme de Diên Biên promet d’entrer dans une nouvelle ère avec de nombreuses opportunités de développement révolutionnaire. “Grâce aux avantages distincts et à la détermination des autorités à tous les niveaux, combinés à la force et à la solidarité des groupes ethniques de Diên Biên, le tourisme local connaîtra certainement un développement remarquable dans les années à venir”, a-t-il estimé.

Photo : Bùi Phuong/CVN

La province se fixe un certain nombre d’objectifs spécifiques. Pour la période 2025-2050, elle table sur une croissance annuelle du nombre de visiteurs de 15%. En 2025, plus de 1,45 million de voyageurs sont prévus, dont 300.000 étrangers, pour une durée moyenne de séjour de trois jours. En 2030, Diên Biên vise plus de 2,65 millions de touristes, dont 600.000 étrangers. Et ce chiffre devrait atteindre respectivement plus de 7 millions et 1,2 million en 2050.

Présent au colloque national “Diên Biên : valoriser ses potentiels et ses atouts pour un développement durable”, tenu le 17 mars, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que le développement du tourisme conformément au schéma directeur récemment approuvé contribuerait à mettre en valeur les charmes encore cachés de Diên Biên. Il a suggéré de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures de transport afin de faciliter les accès aux routes régionales et internationales, créant ainsi un axe de connexion entre le Vietnam, les pays d’Asie du Sud-Est et la Chine.

“Le schéma directeur pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, donnera un nouvel élan à Diên Biên pour qu’elle continue à se développer sur la base de ses nombreux atouts”, a-t-il affirmé.

Bùi Phuong/CVN