De grands projets pour une année riche de promesses

Lors d’une interview accordée au Courrier du Vietnam , Lê Thành Dô, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de Diên Biên, a mis en exergue plusieurs grands projets de l’année et une coopération renforcée avec des partenaires français.

Cette année revêt une importance particulière pour votre localité avec deux événements majeurs : l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 et le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu. Quels projets et activités la province a-t-elle déployés pour les fêter ?

Les célébrations de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 et du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) sont particulièrement importantes pour les autorités et la population locales. Conscients de leurs significations, nous nous sommes concentrés sur plusieurs projets clés en l’honneur de ces deux événements majeurs.

Concrètement, pour le développement socio-économique ainsi que la garantie de la sécurité et de la défense, nous sommes déterminés à accomplir les objectifs de 2024 fixés dans la Résolution du XIVe Congrès du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025. Nous avons mené à bien des programmes axés sur des localités reculées et en difficulté. Parmi eux, la construction de 5.000 “maisons du cœur” en faveur des familles pauvres a été achevée. Le projet “Allumer Diên Biên” s’engage à brancher au réseau électrique national 100% des villages, avec au moins 98% des ménages qui seront bénéficiaires.

La province collabore activement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que d’autres ministères et services concernés pour organiser 169 événements culturels, sportifs et touristiques tout au long de l’année, dont elle prend en charge 28, à elle seule. La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024, le Festival de fleur de bauhinie et la célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu viennent d’être organisés avec succès dans la ville éponyme.

En matière d’investissement, nous avons lancé un certain nombre de projets considérés comme moteurs du développement socio-économique et touristique local. La modernisation des axes principaux de la province, la mise à niveau de l’aéroport de Diên Biên et la construction du pont de Thanh Binh ont été achevés et sont aujourd’hui en service.

Nous avons terminé les travaux d’embellissement urbain au service des activités commémoratives. Cela comprend l’installation du système d’éclairage des sites historiques des collines A1 (Éliane 2) et D1 (Dominique 2) ainsi que la rénovation de rues. Nous nous affairons à restaurer les sites historiques, à améliorer les infrastructures touristiques et à concevoir de nouveaux circuits en vue d’exploiter au mieux le potentiel de la province au service des visiteurs.

Lors d’une récente séance de travail avec les autorités de Diên Biên, le Premier ministre Pham Minh Chinh a évoqué le projet de préservation et de restauration des vestiges principaux du champ de bataille de Diên Biên Phu. Quelle est la feuille de route de sa mise en œuvre ?

L’un des dix premiers sites nationaux spéciaux, le champ de bataille de Diên Biên Phu, classé en 2009 et fort des 45 zones qui le composent, est d’une importance historique et architecturale majeure. Néanmoins, ce vestige, affecté par l’urbanisation et le changement climatique, risque de se dégrader. Par conséquent, sa préservation et sa remise en état, accompagnées de la plantation d’arbres sur les collines Him Lam (Béatrice), C1 (Éliane 1), C2 (Éliane 4) et F (Mont fictif), sont urgentes.

Pour mettre en œuvre ce projet, la province de Diên Biên a convenu avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’importants travaux sur un périmètre de 10 ha. Il s’agit de remettre en état le QG du général français de Castries ; de reconstituer à l’identique le cadre de vie de l’époque : bunkers et positions d’artillerie, camps militaires, hôpitaux de campagne et casemates médicales françaises ; de restaurer la zone logistique de l’aérodrome de Muong Thanh, le réseau de tranchées, de blockhaus, de barbelés…, en vue de faire revivre de manière relativement fidèle les principaux éléments de la bataille.

En ce qui concerne le développement des espaces verts sur les collines du camp retranché français, il est axé sur le réaménagement des zones arborées déjà existantes combiné à des plantations supplémentaires et à la mise en place d’un système d’irrigation.

L’investissement total est estimé à 260 milliards de dôngs (plus de 9,5 millions d’euros) sur la période 2024-2025. Du fait qu’il s’agit d’un projet de conservation et de restauration de sites historiques, sa mise en œuvre prendra du temps car nous devons solliciter les avis d’experts, d’historiens, et vérifier les archives.

La France, partenaire important du Vietnam, a bien sûr un lien historique avec Diên Biên. En novembre 2023, des dirigeants de cette localité vietnamienne ont effectué une mission en France. En janvier 2024, une délégation de l’ambassade de France à Hanoï s’est rendue à Diên Biên. Pourriez-vous nous informer des résultats de ces rencontres et des propositions de la province qui en ont découlé ?

La province de Diên Biên se concentre sur la promotion de ses relations avec des agences et organisations françaises pour créer davantage d’opportunités et élever ses capacités de mise en œuvre des affaires extérieures et de coopération dans divers domaines tels que la culture, le tourisme, l’investissement...

Ces derniers temps, grâce au partenariat avec l’ambassade de France au Vietnam, de nombreux stagiaires ont été envoyés à Diên Biên pour nous aider dans la traduction de documents et pour nous mettre en contact avec des centres d’archives et des musées français afin d’étudier et trouver des documents historiques liés à la bataille. La partie française nous a envoyé des experts pour réfléchir aux questions de planification, de conception et d’exposition sur les différents sites historiques.

Via l’Agence française de développement (AFD), elle assiste également Diên Biên dans plusieurs projets tels que la gestion de multi-catastrophes dans le bassin de la rivière de Nâm Rôm (“Multi-disaster management in Nâm Rôm river basin”) pour protéger les moyens de subsistance de la population, s’adapter au changement climatique et accélérer le développement socio-économique de Diên Biên ; l’installation du système d’éclairage du pont de Muong Thanh ; l’organisation de visites commémoratives.

En novembre 2023, lors d’un voyage d’affaires en France, des dirigeants de Diên Biên ont travaillé avec des agences françaises telles que l’AFD à Paris, l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, la Direction de l’éclairage urbain et les autorités de Lyon. Lors de ces réunions, la partie française a décidé de financer le projet d’installation du système d’éclairage du pont Muong Thanh à l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

Le 30 janvier 2024 à Diên Biên, lors d’une séance de travail entre les autorités locales et l’ambassade de France, les deux parties ont discuté de la coopération entre la province vietnamienne et des partenaires français et convenu d’un certain nombre de contenus liés à l’exhumation et au rapatriement des restes de soldats français, ou encore à la possibilité d’un échange entre les lycées français Kerraoul et vietnamien Luong Thê Vinh...

Dans les temps à venir, Diên Biên espère que les agences et organisations françaises continueront à promouvoir l’efficacité de la coopération actuelle. Nous souhaitons vivement collaborer avec une localité française dans les domaines du patrimoine culturel, du tourisme, de l’éducation et des infrastructures urbaines.

