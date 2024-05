Hai Phong organise des spectacles sur le patrimoine culturel immatériel

La ville portuaire et plusieurs autres localités possèdent deux patrimoines reconnus par l’UNESCO, à savoir le chant Ca trù (chant des courtisanes) et les pratiques liées à la croyance Viêt en les déesses-mères des Trois mondes.

Photo : VNA/CVN

Le programme visait à sensibiliser le public à la préservation et à la diffusion des valeurs du patrimoine, et à l’éduquer sur le patriotisme et la fierté des traditions culturelles de la nation en général et de Hai Phong en particulier. C’était aussi l’occasion de saluer et de reconnaître les contributions des artisans et des artistes.

Inscrit en 2009 sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, le Ca trù est une forme complexe de poésie chantée que l’on trouve dans le Nord du Vietnam et qui utilise des paroles écrites selon des formes poétiques vietnamiennes traditionnelles. Des artistes populaires transmettent la musique et les poèmes qui composent le Ca trù par transmission orale et technique, autrefois au sein de la famille, mais aujourd’hui à toute personne qui souhaite apprendre.

Parallèlement, les pratiques liées à la croyance Viêt en les déesses-mères des Trois mondes (le monde céleste, le monde de l’eau et le monde des montagnes et des forêts) inscrites en 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, visent à répondre à des demandes d’ordre spirituel, à des attentes quotidiennes et pour attirer la chance dans la santé comme au travail.

Parmi ces déesses-mères, on trouve la Mère du monde Liêu Hanh et d’autres esprits héroïques. La tradition consiste en un culte quotidien, des cérémonies, des rituels et des festivals. Transmises par des détenteurs tels que les prêtres des temples, les pratiques constituent la base des relations sociales entre membres de la communauté et entretiennent un aspect de son patrimoine culturel.

VNA/CVN