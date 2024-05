Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang rencontre des électeurs à Hai Phong

Photo : VNA/CVN

La rencontre s'est déroulée à la fois en présentiel et en ligne. Les électeurs ont soumis des demandes à l'Assemblée nationale concernant des contenus liés aux domaines foncier, de l'éducation, de l'agriculture, de l'assurance sociale, de la transformation numérique, de la fusion des unités administratives au niveau de commune et de certains projets de loi.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a informé les électeurs de la situation nationale et mondiale, ainsi que des questions affectant la vie des gens comme le prix de l'or, le changement climatique, le développement scientifique et technologique...

Il a également demandé à Hai Phong d'accélérer la transformation numérique tout en garantissant la sécurité et l'ordre public. En outre, le district de Kiên Thuy doit suivre de près la direction de la ville pour achever bientôt la route côtière et continuer à résoudre les problèmes liés aux palourdes et au sable.

À cette occasion, les responsables de la ville de Hai Phong ont également répondu à plusieurs suggestions et préoccupations des électeurs relevant de la compétence municipale. La 7e session de l'Assemblée nationale s'ouvrira le 20 mai.

VNA/CVN