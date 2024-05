Tour de force de l'union nationale

Le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu est l'occasion de se souvenir, d'éclairer et de faire honneur à l'idéologie et la ligne directrice efficaces et créatives qu'ont été celles du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

La campagne de Diên Biên Phu fut l’apogée de la guerre du peuple et de l’art militaire vietnamiens pendant la Résistance contre les colonialistes français (1945-1954). Pour la première fois, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’armée et le peuple ont constitué des forces principales pour détruire la défense ennemie dans le camp retranché le plus puissant de l’époque. C’était la première fois dans l’histoire qu’un pays colonial d’Asie battait un pays colonialiste occidental dans une campagne stratégique. Une fierté du peuple vietnamien et du mouvement de libération nationale à travers le monde.

Analyses et évaluations pertinentes sur la bataille de Diên Biên Phu ont été tirées de nombreuses conférences scientifiques tenues récemment tant dans le pays qu’à l’étranger, réunissant de nombreux officiers généraux, chercheurs, experts et autorités provinciales de Diên Biên.

Pour affronter et remporter la victoire à Diên Biên Phu, importante base aéroterrestre française, la force de la nation entière a été mobilisée, de nombreuses questions de stratégie militaire, d’art opérationnel et de tactique ont été résolues avec flexibilité.

Les atouts majeurs de cette bataille furent la proactivité et la créativité, forçant l’ennemi à combattre à notre manière, à réagir passivement sans promouvoir ses avantages en matière d’effectif, de fortification, de puissance de feu et de grande mobilité.

Attaque sûre, avance sûre

Selon le général de brigade Trân Minh Tuân, directeur adjoint de l’Institut de stratégie de défense nationale, la Victoire de Diên Biên Phu démontre clairement les éléments uniques de l’art militaire vietnamien. En ce qui concerne l’art du leadership, la direction de la campagne et le changement de tactique étaient les caractéristiques les plus originales et les plus créatives, aboutissant directement à la victoire. “À partir de recherches, d’évaluations de la situation réelle et de rapport des forces sur le champ de bataille, le commandant de la campagne a beaucoup réfléchi et décidé avec difficulté de changer de tactique, passant d’+Attaque rapide, victoire rapide+ à +Attaque sûre, avance sûre+”, a-t-il souligné lors de la conférence scientifique nationale “La Victoire de Diên Biên Phu avec l’œuvre d’édification et défense de la Patrie du Vietnam socialiste”, tenue le 11 avril dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord).

Photo : CTV/CVN

“Nous pouvons confirmer que l’ouverture de la campagne de Diên Biên Phu a été une décision exacte, d’une portée historique, traduisant la détermination et la vision stratégique du PCV et du Président Hô Chi Minh”. C’est ce qu’a estimé le colonel, Dr. Nguyên Van Truong, doyen de la Faculté d’histoire du PCV à l’Académie politique, lors de la conférence scientifique intitulée “Victoire de Diên Biên Phu - Valeur historique et dimension de l’époque”, tenue le 27 mars à Hanoï.

Tout pour le front

La décision a été prise après des calculs minutieux, des évaluations objectives et précises. C’est ce calcul juste qui a abouti au succès de la bataille. En décidant d’attaquer le camp retranché de Diên Biên Phu, le Politburo et le Comité central du Parti ont su non seulement identifier les forces de l’ennemi, nos difficultés et nos faiblesses, mais également analyser minutieusement tous les aspects pour ainsi voir les faiblesses de l’ennemi dont nous pouvions tirer parti. Ils ont décelé la grande capacité de notre armée et de notre peuple à vaincre et ils ont pointé nos avantages décisifs.

Photo : VNA/CVN

Le Pr. agrégé-Dr. Nguyên Danh Tiên, directeur de l’Institut d’histoire du PCV relevant de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, a déclaré : “La force de la grande union nationale fut un facteur particulièrement important de la victoire. Elle venait de la bonne stratégie du Parti, de la direction rigoureuse dans tous les secteurs et à tous les niveaux, du central au local, avec des formes et des mesures flexibles et créatives, en particulier une large participation de toutes les couches sociales, avec l’esprit de +Tout pour le front, tout pour la victoire+”.

Le général de brigade, Pr. agrégé-Dr. Ngô Trong Cuong, directeur adjoint de l’Académie de la défense nationale, a précisé les caractéristiques marquantes de l’établissement de la posture de guerre du peuple dans la campagne de Diên Biên Phu. “Nous avons fortement promu la puissance combinée des positions et des forces sur le théâtre de la guerre dans toute l’Indochine, tout en veillant à déployer des forces principales raisonnablement concentrées sur les champs de bataille clés pour créer un nouveau changement stratégique, en vue de la victoire de la bataille décisive contre l’ennemi à Diên Biên Phu...”, a-t-il analysé.

Photo : VNA/CVN

Un effort extraordinaire

À l’époque, les habitants souffraient encore de privations, dans certaines régions, de nombreuses familles n’avaient même pas assez de nourriture et de vêtements. Mais les gens de tous les groupes ethniques étaient prêts à “subir la faim, à travailler plus dur” pour donner de la nourriture aux soldats, “se privant du nécessaire pour la résistance qu’ils servaient de tout cœur”, a indiqué Mùa A Son, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Diên Biên. Cela a montré l’esprit de “tout le pays allant au front”, comme le disait le Général Vo Nguyên Giap, commandant en chef de la campagne de Diên Biên Phu.

Photo : VNA/CVN

“Force est de constater que ce n’est qu’avec une confiance absolue dans le Parti, dans l’Oncle Hô et dans les soldats que le peuple était disposé à apporter activement de telles contributions à la campagne. C’était un effort extraordinaire, démontrant la bravoure d’une nation, d’un pays pauvre et arriéré qui menait une longue guerre de résistance pour le salut national pleine d’épreuves et de sacrifices”, a conclu Mùa A Son.

Soixante-dix ans se sont écoulés, mais la grande envergure et la signification historique de la victoire de Diên Biên Phu demeurent intactes. Celle-ci constitue un grand encouragement pour le peuple vietnamien dans l’actuelle œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Xuân Lôc/CVN