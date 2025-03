Pourquoi l'île de Cat Bà attire-t-elle les touristes internationaux ?

La beauté naturelle intacte, la biodiversité ainsi que les expériences uniques et de classe mondiale qu’offre Cat Bà sont autant de facteurs qui attirent les touristes étrangers.

>> Cat Bà, l’une des petites villes les plus recherchées par les voyageurs

Photo : Nhât Minh/CVN

Le photographe britannique Simon Walker, qui a voyagé à travers toute l’Asie du Sud-Est, de Bali à Palawan, a ressenti quelque chose de tout à fait différent en arrivant à Cat Bà. Pour lui, cet endroit se distingue par la fusion encore authentique entre l’homme et la nature.

L’aventure de Simon vers Cat Bà a commencé par la ligne téléphérique Cat Hai - Phù Long, qui détient le record du monde du pylône de téléphérique le plus haut. Depuis les airs, il observait au loin les chaînes de massifs calcaires s’élevant au milieu de la baie d’un bleu profond, ainsi que les villages de pêcheurs apparaissant sous la lumière du soir.

À l’arrivée de la cabine à la station, il a poursuivi son voyage vers le centre de l’île et a immédiatement perçu les différences. Ici, aucun bruit de klaxon, aucune pollution – seulement de l’air pur et le son des vagues frappant le rivage. Cet endroit préserve une nature intacte et offre une sensation d’isolement fascinante.

Mais à seulement quelques kilomètres du centre, Simon a pu s’aventurer en pleine nature : randonnée à travers la forêt, kayak dans la baie de Lan Ha ou encore détente sur des plages sauvages. À Cat Bà, la nature n’est pas seulement un paysage à admirer, mais un véritable espace d’immersion, où l’on vit des expériences uniques. Dès les premiers pas sur l’île, on ressent immédiatement cette impression d’évasion.

Photo : Anh Dương/CVN

Au cours des deux premiers mois de l’année 2025, Cat Bà (Hải Phòng) a accueilli plus de 280.000 touristes, dont environ 180.000 visiteurs étrangers. Le chiffre d’affaires total des services touristiques est estimé à 257 milliards de dôngs.

Sur l’application Agoda, Cat Bà figure parmi les destinations les plus recherchées par les touristes internationaux au Vietnam en ce début d’année 2025. De plus, sur le site Tripadvisor, ce lieu reçoit régulièrement des avis positifs de la part des visiteurs. Nombreux sont ceux qui louent la beauté sauvage de la baie de Lan Ha, la biodiversité du parc national de Cat Bà et la tranquillité qu’offre l’île.

En 2020, l’acteur Leonardo DiCaprio lui-même avait mentionné la baie de Lan Ha sur son compte Instagram, la décrivant comme un "paradis" dans une vidéo.

La star du film Titanic, Leonardo DiCaprio a comparé la baie de Lan Ha au "paradis". Photo : Instagram Leonardo DiCaprio

Néanmoins, après avoir été reconnue par l'UNESCO comme "site naturel mondial" en 2023, la baie de Ha Long - l'archipel de Cat Bà fait face à un grand défi : le système d'hébergement et les services touristiques ne répondent pas encore à la demande croissante des touristes étrangers.

Dans ce contexte, "Île Verte, Central Bay City" – le premier projet développé par Sun Group à Cat Bà – se distingue comme un point de repère où modernité et nature se rejoignent. À partir du 15 mai de cette année, ce site inaugurera une série d'expériences de classe mondiale.

Photo : Anh Dương/CVN

Le point culminant des divertissements nocturnes sera le spectacle de feux d'artifice en jet ski "La symphonie de l'île verte", un projet d’envergure bénéficiant d’un investissement de près de 200 milliards de dôngs. Ce spectacle est réalisé par LaserVision (Australie) et H2O, deux leaders mondiaux en matière de spectacles aquatiques.

En outre, le marché nocturne VUI-Fest – un modèle de marché vert composé de 36 stands utilisant des matériaux respectueux de l'environnement – transformera le centre de l'île en une fête animée. Les visiteurs pourront y déguster des plats typiques, s’immerger dans des spectacles de rue ou encore découvrir la culture locale.

De plus, le restaurant Sun Bavaria Cat Bà Gastro Pub proposera des repas servis toute la journée, accompagnés de bière artisanale aux saveurs allemandes, Sun KraftBeer. Il offrira également une vue imprenable sur le spectacle pyrotechnique.

Pendant la journée, l’espace vert de la plage de Cat Bà – la plus grande de l’île avec près d’un kilomètre de longueur – sera un lieu idéal pour la baignade et la détente des visiteurs.

En parallèle de ces expériences uniques, Île Verte, Central Bay City mettra en place un système de transport interne sans émission, comprenant des bus électriques, des buggies électriques, ainsi que des stations de recharge et des parkings bien aménagés. Ce dispositif permettra aux voyageurs de se déplacer facilement tout en préservant l’écosystème unique de l’île.

Thai Hà - Hai My/CVN