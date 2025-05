The Independent dévoile six destinations méconnues aux multiples attraits au Vietnam

Le journal britannique en ligne The Independent a récemment mis en avant six destinations moins connues et fascinantes à travers le Vietnam, idéales pour les voyageurs en quête d’une expérience plus calme et plus authentique, du Nord au Sud.

Photo : VNA/CVN

Bien que les destinations touristiques les plus populaires comme Hanoï, Phu Quôc et la baie de Ha Long aient encore beaucoup à offrir, il existe également des sites moins connus à explorer du Nord au Sud où vous profiterez d’une expérience plus calme, explique sur le journal.

Selon Katie Lockhart, un voyageur à temps plein qui passe passe une partie de l’année au Vietnam, hormis la boucle de Hà Giang, où les routards et les motards empruntent souvent les routes en lacets, les visiteurs devraient plutôt opter pour la perfection pastorale de la sérénité de Mu Cang Chai.

Le journal révèle que la région est située à sept heures de route au nord-ouest de Hanoï, et que ce district rural abrite des rizières en terrasses vertigineuses qui surpassent tout ce que l’on trouve à Bali.

"Diverses tribus montagnardes y vivent, plantant et récoltant toute l’année, mais il est conseillé de s’y rendre en septembre ou octobre, lorsque les rizières en terrasses ondulantes se parent de jaune", suggère le journal.

Dà Lat

Dà Lat, ville des Hauts plateaux du Centre, prisée des jeunes mariés vietnamiens, est un véritable véritable havre de paix entre la Suisse et l’Asie du Sud-Est. Appréciée pour son climat frais et tempéré, ses collines vallonnées et ses avocats mûrs, "la ville dans la forêt" a un profond passé colonial français.

"Ces racines se reflètent particulièrement dans sa culture des cafés branchés et son architecture. Lorsque vous ne sirotez pas un café à l’avocat (croyez-moi sur parole), visitez la Crazy House, un hôtel-attraction loufoque et fantaisiste de style Tim Burton, et goûtez à la pizza façon Dà Lat (à base de papier de riz frit) au marché nocturne local", souligne-t-il.

Phong Nha

The Independent recommande aux voyageurs aventureux de prendre leurs chaussures de randonnée et de se rendre au parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Binh (Centre). Ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO abrite Son Doong, considérée par beaucoup comme la plus grande grotte du monde.

Photo : VNA/CVN

Le journal révèle que les visiteurs ne peuvent pas se contenter de pénétrer dans une grotte aux stalagmites plus hautes que Big Ben : seuls 1.000 chanceux sont autorisés à y accéder chaque année grâce à une excursion spéléologique coûteuse de plusieurs jours.

"Mais ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses autres petites grottes à explorer, ainsi que les plus anciennes montagnes karstiques d’Asie. Un conseil : évitez la saison des pluies, d’octobre à décembre, lorsque la plupart des grottes sont inaccessibles", précise le journal.

Mui Ne

Avec plus de 3.260 km de côtes, le Vietnam offre des étendues de sable de rêve. Selon The Independent, les visiteurs ne devraient pas manquer cette escapade d’un week-end à Hô Chi Minh-Ville et devraient plutôt passer quelques jours à se prélasser au bord de l’eau et à savourer des fruits de mer frais.

"Étonnamment, la plage n’est pas le principal attrait ici. À environ 30 km de la ville se trouvent les dunes de sable rouge et blanc, où vous pourrez dévaler ces dunes uniques, semblables à des plages, en quad ou en sandboard", ajoute le journal.

Baie de Bai Tu Long

Le journal en ligne britannique recommande une croisière d’une nuit dans la baie de Bai Tu Long, un joyau époustouflant et méconnu toute proche de la baie de Ha Long classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la province septentrionale de Quang Ninh.

Photo : BQN/CVN

Les visiteurs pourront toujours longer d’imposantes montagnes karstiques, faire du kayak sur ses eaux émeraude et saluer de paisibles villages de pêcheurs flottants, mais avec beaucoup moins de monde, recommande-t-il.

Quy Nhon

Située entre Hôi An et Nha Trang, Quy Nhon est une escapade côtière paisible. Célèbre pour ses fruits de mer d’une fraîcheur exceptionnelle et son immense plage, généralement déserte, elle offre un cadre paisible pour une escapade balnéaire.

Après avoir quitté votre transat, partez à la découverte des ruines Cham parmi les mieux préservées du pays. "Ces anciens temples Champa datent du XIe siècle, les tours Thap Dôi et Banh It étant les plus faciles d’accès", a-t-il conclu.

VNA/CVN