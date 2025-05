Hanoï élargit son offre touristique nocturne

Des produits touristiques culturels et spirituels, associés à des spectacles en direct, sont organisés au temple Quan Thanh, l’un des célèbres temples de "Thang Long tu trân" à Hanoï (les quatre temples dédiés aux quatre génies-gardiens des quatre points cardinaux de Thang Long). Le programme de 90 minutes aura lieu chaque semaine et devrait accueillir environ 100 invités à chaque séance à partir du mois d’août.

Les performances live promettent de raviver les souvenirs d’une terre « qui rassemble l’esprit sacré de la capitale ». Le point culminant du programme est constitué par les histoires liées au village de tissage de la soie de Truc Bach, où les dames de la cour de Trinh tissaient du brocart pour le roi, ainsi qu’au village de moulage de bronze de Ngu Xa, connu pour ses nombreux objets en bronze de valeur encore conservés au temple.

La visite nocturne est un produit développé par le Comité populaire de l’arrondissement de Ba Dinh et le Comité de gestion du monument national du temple de Quan Thanh, en collaboration avec des chercheurs et des agences de voyages. Outre l’objectif de préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales, ce programme vise à favoriser le tourisme et le développement économique de cet arrondissement.

Cette visite nocturne promet de devenir un nouveau point fort pour explorer Hanoï la nuit – une tendance que le secteur touristique de la capitale cherche à développer afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, prolonger leur séjour et augmenter leurs dépenses.

Auparavant, Hanoï avait lancé plusieurs attractions touristiques nocturnes sous la bannière « La nuit de Hanoï – Point de contact des émotions », notamment la visite nocturne du Temple de la Littérature – Essence du taoïsme, la visite nocturne de la Maison centrale de Hoa Lo, ou encore la visite nocturne « Décodage de la citadelle impériale » dans la Citadelle impériale de Thang Long.

Le temple Quan Thanh, situé dans le quartier de Quan Thanh, arrondissement de Ba Dinh, a été construit dans les premières années du déplacement de la capitale de Hoa Lu à Thang Long par le roi Ly Thai Tô. Connu historiquement sous le nom de Trân Vu Quan, le temple vénère Huyên Thiên Trân Vu (guerrier chargé de la garde du Ciel Sombre), c’est-à-dire la partie septentrionale du Ciel.

Selon les dernières statistiques du Département du tourisme de Hanoï, la capitale a accueilli un total de 12,77 millions de visiteurs au cours des cinq premiers mois de 2025, soit une augmentation de 10,9% par rapport à la même période l'année précédente.

Les visiteurs étrangers ont connu une croissance particulièrement forte, atteignant 3,16 millions, soit une hausse impressionnante de 20,2% d'une année sur l'autre. Les visiteurs vietnamiens ont également contribué à cette dynamique positive, avec 9,61 millions représentant une augmentation de 7,8%.

Hanoï ambitionne d'accueillir un total de 31 millions de touristes en 2025, dont 7,5 millions d'étrangers. Ces chiffres devraient générer un chiffre d'affaires d'environ 130 000 milliards de dôngs.

VNA/CVN