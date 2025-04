Cap sur l’archipel de Cat Bà, surnommé le "jardin d’Éden"

>> Cat Bà, l’une des petites villes les plus recherchées par les voyageurs

>> Pourquoi l'île de Cat Bà attire-t-elle les touristes internationaux ?

>> Les paysages de l’archipel de Cat Bà, décor de choix pour Hollywood

Photo : Travel Off Path/CVN

Selon le site Web, avec une population d’environ 18.934 habitants permanents, il est situé dans la baie de Lan Ha, une réserve de biosphère moins connue mais tout aussi magnifique, voisine de la célèbre baie de Ha Long.

Lors de leur voyage, les touristes auront l’occasion d’admirer des karsts calcaires monumentaux émergeant d’eaux émeraude, des pics recouverts de jungle abritant une faune diversifiée et des plages préservées où l’on ne voit pratiquement aucun déchet.

Travel Off Path a également révélé que de nombreux utilisateurs de TripAdvisor ont loué Cat Bà pour son atmosphère décontractée, son environnement paisible, la gentillesse de ses habitants et son sentiment d’exclusivité.

"Situées à quelques minutes en voiture de la ville de Cat Bà, le principal centre urbain, les plages de Cat Co, numérotées de 1 à 3, sont de plus en plus prisées pour leur sable blanc immaculé, leurs eaux turquoise et leurs vues imprenables sur l’océan", a-t-il ajouté.

D’après le site Web, l’île est également une réserve naturelle protégée, formant le parc national de Cat Bà, où des sentiers balisés mènent à des points de vue époustouflants offrant des vues sur la côte et la baie karstique au loin.

"Au-delà de ses merveilles naturelles, Cat Bà est cruellement sous-estimée pour sa culture : une communauté insulaire soudée, des liens familiaux profonds, et un séjour sur place vous donnera l’impression d’être accueilli chez quelqu’un, avec des sourires sincères et une cuisine généreuse", explique Travel Off Path.

Selon la même source, Cai Beo, l’un des nombreux villages "flottants" de l’île, est l’un des plus anciens villages de ce type du pays, où de modestes habitations en bois sont construites directement sur l’eau.

Il est donc conseillé aux visiteurs de se rendre dans des restaurants familiaux et abordables pour déguster du pho (soupe de nouilles vietnamienne à la viande de bœuf ou de poulet), à un dollar symbolique et d’autres spécialités vietnamiennes.

"À notre grande surprise, malgré son charme paradisiaque, il est tout aussi bon marché, voire moins cher, que d’autres hauts lieux tropicaux d’Asie du Sud-Est", conclut-il.

VNA/CVN