Dà Nang prête à enflammer l'été 2025 avec un festival XXL

>> Balade dans l’ancien village de Phong Nam à Dà Nang

>> Échappées belles sur les sentiers de l’histoire à Quang Nam

>> Dà Nang : une destination gastronomique émergente reconnue mondialement

>> Dà Nang : activités de divertissement nautique sur la côte et la rivière Hàn

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 27 mai, le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme a levé le voile sur cette manifestation prévue du 19 au 23 juin 2025.

Ce festival, qualifié de "professionnel et de grande envergure" par la vice-présidente du Comité populaire de la ville, Nguyên Thi Anh Thi, sera un concentré d’activités culturelles, sportives, touristiques, de divertissement et gastronomiques. L’objectif est de dynamiser le tourisme local et international en offrant une expérience riche et diversifiée aux résidents comme aux vacanciers.

Photo : Vietnam+/CVN

Le coup d’envoi sera donné le 20 juin à 19h00 au Parc de la Mer Orientale avec une grande soirée d’ouverture et un concert géant. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus pour cette nuit festive qui réunira des artistes de renom, des performances artistiques élaborées ainsi qu’un spectacle de lumières et de musique. Avant le concert, une chorégraphie énergique réunissant plus de 200 danseurs de zumba et de danse sportive mettra l’ambiance.

Tout au long du festival, Dà Nang vibrera au rythme d’une douzaine d’activités alléchantes : un espace culinaire dédié aux saveurs de l’été, une installation artistique contant "L’histoire du village de pêcheurs de Dà Nang", des démonstrations de cerfs-volants artistiques, des sessions de yoga collectif, des régates sur la rivière Han, et une série de concerts quotidiens.

En parallèle, de juin à août 2025, la ville lancera un programme de promotion touristique intitulé Enjoy Dà Nang - Expériences Multiples, proposant des offres spéciales sur les hébergements, les circuits touristiques, la gastronomie, le divertissement et le shopping. L’été 2025 sera également marqué par d’autres événements majeurs, dont le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang 2025, le Festival du film asiatique DANAFF III, le Festival de football Vietnam - Royaume-Uni 2025, le VnExpress Marathon Dà Nang 2025 ainsi que des animations dans des lieux emblématiques comme Sun World Bà Nà Hills et le complexe de sources chaudes de Thân Tài.

Entre janvier et avril, Dà Nang a accueilli plus de 3,5 millions de touristes, dont plus de 1,7 million d’étrangers, générant plus de 11,4 billions de dôngs (438,4 millions de dollars) de recettes.

Avec une croissance de 18,6% du nombre de visiteurs au cours des quatre premiers mois par rapport à l’année précédente, Dà Nang vise grand : accueillir 11,9 millions de visiteurs en 2025, soit une augmentation de 10%, dont 4,8 millions d’internationaux. Les revenus du tourisme devraient atteindre plus de 36.000 milliards de dôngs, confirmant Dà Nang comme une destination phare de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN