Hà Giang renforce la coopération avec des partenaires indiens

Photo : VNA/CVN

Hâu A Lênh a déclaré que grâce au précieux soutien de l'ambassade de l'Inde au Vietnam ainsi qu'à l'ambassadeur Sandeep Arya, la province de Hà Giang avait achevé trois ouvrages importants que sont une auberge, une école et un système d'eau potable pour les minorités ethniques. En outre, des cadres et fonctionnaires locaux ont bénéficié des cours d’anglais parrainés par l’ambassade.

Située dans le nord montagneux du Vietnam, Hà Giang est une province frontalière d'une grande importance stratégique. Elle partage plus de 277 km de frontière avec les provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi, et abrite un poste-frontière international ainsi que deux postes-frontières bilatéraux.

Hà Giang est réputée pour ses paysages naturels spectaculaires, caractérisés par des montagnes escarpées, des vallées profondes et des rizières en terrasses à couper le souffle. La richesse culturelle de la province est également un atout majeur, avec la présence de 19 groupes ethniques différents, chacun possédant ses propres traditions et coutumes.

Hâu A Lênh a encouragé l'ambassadeur Sandeep Arya à poursuivre son rôle de passerelle, en présentant la richesse de Hà Giang, sa culture et son peuple, à la population indienne. Il a également invité les entreprises indiennes à explorer les opportunités d'investissement dans la province.

Le responsable vietnamien a exprimé le souhait de voir l'ambassade renforcer son soutien à Hà Giang dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé, les technologies de l'information et la sécurité sociale.

En réponse, l'ambassadeur indien, Sandeep Arya, a manifesté son espoir de voir Ha Giang participer activement aux programmes et projets indiens mis en œuvre au Vietnam, en particulier ceux liés à la lutte contre le changement climatique, à la transformation numérique et à l'application des technologies de l'information.

Il a également proposé de consolider la coopération à long terme entre Hà Giang et l'ambassade d'Inde, en renforçant les échanges dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme.

VNA/CVN