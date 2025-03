Le Vietnam affirme chérir son amitié traditionnelle avec le Sri Lanka

Photo : Ngoc Thuy/VNA/CVN

Nguyên Duc Hai, en visite officielle dans ce pays d’Asie du Sud du 19 au 22 mars, s’est réjoui du développement continu des relations bilatérales au cours des 55 dernières années, soulignant que les deux pays ont cultivé ensemble des relations fondées sur une longue histoire, une grande confiance politique et une affection chaleureuse.

La cheffe du gouvernement sri-lankais a apprécié les avis de Nguyên Duc Hai, notamment la nécessité de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, de reprendre la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale en 2025, notamment le Comité mixte de coopération bilatérale, afin d’examiner et de définir les orientations de la collaboration future, et de poursuivre l’examen et la signature de nouveaux accords dans des domaines prometteurs.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’économie, de commerce et d’investissement, avec pour objectif d’atteindre prochainement un milliard de dollars d’échanges bilatéraux ; d’envisager la négociation et la signature prochaine d’un accord de libre-échange ; et de promouvoir la possibilité d’une liaison aérienne directe afin de faciliter les échanges, le commerce et le tourisme, et d’exploiter le potentiel et les atouts de chaque pays.

Elle a affirmé que son pays créerait des conditions favorables aux investissements à long terme des entreprises vietnamiennes au Sri Lanka, en particulier dans les secteurs où le Sri Lanka a une demande et le Vietnam possède des atouts, tels que l’agriculture, les infrastructures, les services, le tourisme et le commerce de détail.

Les deux parties ont également convenu de renforcer et d’approfondir leur collaboration dans d’autres domaines potentiels tels que le tourisme, l’éducation et la formation, les échanges culturels et religieux, et les relations interpersonnelles.

La Première ministre a souligné que le Vietnam et le Sri Lanka partageaient de nombreuses similitudes sur les questions régionales et internationales. Par conséquent, dans le contexte complexe des évolutions mondiales et régionales, la confiance mutuelle et la convergence de vues constituent le fondement du renforcement de la coopération et du soutien mutuel des deux pays au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et au sein du Mouvement des non-alignés.

Elle a réitéré la proposition du Sri Lanka de devenir prochainement partenaire de dialogue sectoriel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et a exprimé l’espoir que le Vietnam soutiendrait et accompagnerait son pays dans ce processus, sur la base des relations solides et amicales qui unissent les deux pays.

Le même jour, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam a rencontré le président du Parlement sri-lankais, le Dr Jagath Wickramaratne. Au cours de cette rencontre, il a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours du précieux soutien que le Sri Lanka lui avait apporté lors de sa lutte pour la réunification nationale, et qu’il continuait d’attacher une grande importance au maintien de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec le Sri Lanka.

Le Dr Jagath Wickramaratne a exprimé son espoir que le Vietnam partage avec le Sri Lanka son expérience en matière d’intégration économique internationale, d’attraction des investissements étrangers et de développement agricole.

Hai a présenté l’expérience du Vietnam en matière de développement agricole et la mise en place du modèle OCOP (À chaque commune, son produit), et a suggéré au Sri Lanka d’envoyer des délégations au Vietnam pour approfondir les échanges dans ce domaine. Il a également remercié le Sri Lanka pour avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne qui y vit et y étudie ; et lui a demandé de mettre en œuvre des politiques préférentielles pour encourager les entreprises vietnamiennes à renforcer leur coopération en matière de commerce et d’investissement.

Photo : Ngoc Thuy/VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre des accords signés, d’élargir la coopération entre les localités, ainsi que de promouvoir la coopération culturelle, éducative, touristique et bouddhiste, tout en encourageant les étudiants sri-lankais à étudier au Vietnam.

Ils se sont engagés à intensifier les échanges entre délégations et entre les peuples, et à organiser des activités concrètes pour commémorer le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques cette année.

Dans le contexte des efforts déployés par le Vietnam et le Sri Lanka pour atteindre leurs objectifs de développement socio-économique, leurs parlements devraient renforcer leur coopération et partager leurs expériences, notamment en matière de renforcement des institutions et de perfectionnement du système juridique pour le développement de l’économie et de la société numériques, ont-ils souligné.

Les deux parties ont également échangé et partagé leurs expériences en matière d’élaboration de politiques visant à créer des conditions favorables au développement des minorités ethniques dans les zones rurales et reculées, ainsi qu’en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

Le 20 mars également, Nguyên Duc Hai a rencontré le ministre sri-lankais du Commerce, de la Sécurité alimentaire et du Développement coopératif, Wasantha Samarasinghe. Ils ont ainsi partagé leurs expériences en matière de développement économique, agricole et commercial, ainsi que de transformation numérique, et ont évoqué la possibilité de signer un accord de libre-échange entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’est également entretenu avec le vice-président du Parlement, Rizvie Salih, a rencontré le nouveau groupe parlementaire d’amitié Sri Lanka - Vietnam et a planté un arbre commémoratif dans l’enceinte du Parlement sri-lankais.

Il a ensuite visité l’ambassade du Vietnam à Colombo, où il a rencontré des diplomates et des représentants de la communauté vietnamienne. La communauté vietnamienne dans ce pays d’Asie du Sud compte environ 150 personnes, dont 70 moines et nonnes.

VNA/CVN