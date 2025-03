Le Premier ministre reçoit le ministre français chargé des Transports

Le Premier ministre s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à renforcer la coopération dans le secteur des transports entre le Vietnam et la France, ainsi qu'à promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Pham Minh Chinh et Philippe Tabarot ont salué les progrès de la coopération bilatérale dans le secteur des transports. Airbus est actuellement le principal fournisseur d'avions pour les compagnies aériennes vietnamiennes. De plus, la coopération ferroviaire se renforce avec la mise en œuvre de projets tels que la mise en service du tronçon surélevé de la ligne de métro Nhôn - Gare de Hanoï.

Soulignant les atouts de la France dans le domaine des transports et le potentiel de coopération entre les deux pays, le Premier ministre a exprimé l'intérêt du Vietnam pour une collaboration accrue et des investissements français, notamment dans les grands projets d'infrastructures. Cela inclut la coopération avec Airbus pour le transfert de technologies aux compagnies aériennes vietnamiennes, la création d’hangars à l’aéroport, le développement de l’industrie aéronautique, le lancement de projets ferroviaires et portuaires (accueil de navires plus grands, ouverture de nouvelles lignes de transports directes vers le Vietnam) et les partenariats public-privé pour les infrastructures routières…

En outre, le Premier ministre a proposé que la France soutienne la coopération en matière de formation des ressources humaines, de transfert de technologies, d’amélioration des capacités de gestion, de prêts préférentiels, etc., dans le domaine des transports.

De son côté, le ministre Philippe Tabarot a affirmé que le président français Emmanuel Macron appréciait les relations avec le Vietnam, souhaitant visiter le Vietnam dans un avenir proche.

Il a indiqué que, lors de sa visite, la partie française, en collaboration avec le ministère vietnamien de la Construction, organiserait un atelier Vietnam - France sur les trains à grande vitesse.

Philippe Tabarot a confirmé que la France et ses entreprises étaient disposées à renforcer leur coopération avec le Vietnam, notamment en soutenant la mise en œuvre de projets d’infrastructures de transport stratégiques et la formation de ressources humaines, en échangeant des expériences...

