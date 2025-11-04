Népal : au moins sept personnes tuées dans une avalanche

>> Une avalanche fait deux morts et six blessés dans le Nord de l'Afghanistan

>> Inde : une vingtaine d'ouvriers disparus après une avalanche dans l'Himalaya

>> Avalanche dans le Nord de l'Inde : encore quatre ouvriers portés disparus

Une équipe de 15 personnes, composée de cinq alpinistes étrangers et de dix guides népalais, a été frappée par l'avalanche au camp de base du pic Yalung Ri, dans le district de Dolakha. "Sept corps ont été retrouvés, dont ceux de cinq étrangers et de deux Népalais. Parmi les victimes étrangères figurent trois Américains, un Italien et un Canadien", a déclaré Gyan Kumar Mahato, chef de la police du district, ajoutant que quatre personnes ont été blessées et quatre autres portées disparues. Un hélicoptère a été dépêché pour les opérations de secours, mais n'a pas pu atterrir en raison du mauvais temps, a-t-il précisé.

Xinhua/VNA/CVN