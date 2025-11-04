icon search
Népal : au moins sept personnes tuées dans une avalanche

Sept personnes ont trouvé la mort le 3 novembre dans une avalanche survenue dans le Centre du Népal alors qu'elles tentaient d'escalader une montagne, ont annoncé les autorités policières.

Une équipe de 15 personnes, composée de cinq alpinistes étrangers et de dix guides népalais, a été frappée par l'avalanche au camp de base du pic Yalung Ri, dans le district de Dolakha. "Sept corps ont été retrouvés, dont ceux de cinq étrangers et de deux Népalais. Parmi les victimes étrangères figurent trois Américains, un Italien et un Canadien", a déclaré Gyan Kumar Mahato, chef de la police du district, ajoutant que quatre personnes ont été blessées et quatre autres portées disparues. Un hélicoptère a été dépêché pour les opérations de secours, mais n'a pas pu atterrir en raison du mauvais temps, a-t-il précisé.

Xinhua/VNA/CVN

#Népal #avalanche #bilan #mort

