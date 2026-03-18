Google Maps commence à actualiser la carte administrative du Vietnam

Google Maps a commencé à mettre à jour les limites administratives de certaines provinces et villes du Vietnam, plus de huit mois après leur fusion.

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Le matin du 18 mars, de nombreux utilisateurs ont constaté que la plateforme avait mis à jour ses cartes en fonction des nouvelles limites administratives. Les nouveaux noms de lieux sont accessibles sur le site web de Google et son application mobile sans nécessiter de mise à jour. Par exemple, une recherche pour Phu Tho affiche les nouvelles limites, incluant des zones qui appartenaient auparavant à Phu Tho, Vinh Phuc et Hoa Binh.

Photo : VNA/CVN

Cependant, la mise à jour n’est pour l’instant effective que dans certaines zones. Dans d’autres provinces et villes, les cartes affichent encore les anciennes limites ou ne donnent aucun résultat pour certaines recherches. Les limites au niveau des communes et des districts restent également basées sur les données antérieures. Google n’a pas commenté cette mise à jour.

Ces changements interviennent plus de huit mois après la fusion des provinces et des villes au Vietnam, depuis le 1er juillet 2025, ramenant leur nombre total de 63 à 34, tandis que le nombre de communes et de quartiers est passé d’environ 10.000 à un peu plus de 3.300.

Ces derniers mois, divers services, notamment les plateformes de livraison, ont mis à jour les noms de lieux, principalement sous forme textuelle. De nombreux utilisateurs s’attendent à ce que les applications de cartographie comme Google Maps soient mises à jour afin que les recherches correspondent au nouveau système administratif.

Auparavant, dans un document technique publié sur IssueTracker, un système de suivi des modifications officielles pour la communauté des développeurs, Google avait annoncé son intention de déployer ces changements mi-février et avait conseillé aux développeurs de mettre à jour leurs API pour utiliser les services de la plateforme Google Maps.

La plateforme Google Maps fournit les données cartographiques de base pour Google Maps et divers services numériques, tels que la recherche de lieux, les services de VTC et la livraison. Les modifications apportées à la plateforme peuvent affecter l’affichage et le traitement des adresses dans les applications destinées aux utilisateurs.

La plateforme Google Maps fournit les données cartographiques de base pour Google Maps et divers services numériques, tels que la recherche de lieux, les VTC et la livraison.

Minh Quân, ingénieur en technologies participant au développement d’applications utilisant Google Maps, a indiqué que lors d’une modification de la classification des lieux, les services comme la recherche de lieux, les suggestions et le positionnement peuvent ne pas se synchroniser immédiatement.

Il a ajouté que la mise à jour des données cartographiques est nécessaire pour refléter la situation réelle, mais peut entraîner des perturbations temporaires. Durant cette période de transition, les utilisateurs peuvent voir apparaître simultanément les anciennes et les nouvelles adresses.

VNA/CVN