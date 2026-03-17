Vietnam - États-Unis : Renforcement de la coopération technologique et de la transformation numérique

Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, ministre de la Police, a reçu mardi 17 mars à Hanoï Daniel Rosen, directeur exécutif du groupe Rosen Partners (États-Unis).

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Photo : VNA/CVN

Ont également participé à la rencontre Arik Alcalay, directeur général de la société R.MOR, ainsi que des représentants du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN.

Le ministre Luong Tam Quang a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis, soulignant que la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de l’économie numérique constituait l’un des piliers majeurs de ces relations.

Il a salué l’intérêt des entreprises et partenaires technologiques américains à intensifier leur coopération avec le Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière de transformation numérique et de formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Il a invité le groupe Rosen Partners, la société R.MOR ainsi que d’autres entreprises américaines à poursuivre les échanges, le partage d’informations sur les nouvelles tendances technologiques, les expériences internationales et les modèles de coopération adaptés dans les domaines d’intérêt commun. Ces efforts devraient, selon lui, favoriser une meilleure compréhension mutuelle et créer une base propice à l’exploration de futures coopérations.

Le ministère vietnamien de la Police a, par ailleurs, encouragé R.MOR et les entités affiliées à Rosen Partners à étudier les possibilités de collaboration avec ses unités, notamment dans des secteurs correspondant aux atouts des deux parties, tels que la cybersécurité, afin de répondre aux exigences de développement du Vietnam dans la période actuelle.

Le ministre a également appelé les entreprises américaines et le Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN à continuer de jouer un rôle actif dans la promotion de relations économiques et commerciales durables entre les deux pays, au bénéfice mutuel.

Pour sa part, Daniel Rosen a salué la vision du Vietnam en matière de transformation numérique, d’innovation et de développement d’infrastructures numériques sûres et durables. Il a affirmé la volonté de Rosen Partners, y compris de la société R.MOR, de renforcer une coopération concrète avec les unités du ministère vietnamien de la Police ainsi qu’avec les partenaires vietnamiens.

Il s’est dit convaincu que les efforts conjoints contribueront à approfondir davantage les relations Vietnam - États-Unis dans un sens prospère et durable.

VNA/CVN