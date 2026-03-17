Hanoï : cinq personnes poursuivies en justice pour fraude aux actifs numériques

La Police de Hanoï a annoncé, le 17 mars, l’ouverture de poursuites pénales, en vertu de l’article 174 du Code pénal, à l’encontre de cinq individus pour "escroquerie et appropriation de biens" dans une affaire liée à une cryptomonnaie dénommée FTXF.

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Photo : BCA/CVN

L’enquête vise un groupe dirigé par Trân Nam Chung (né en 1986, domicilié dans le quartier de Hà Dông). Depuis 2021, profitant de l'intérêt croissant pour les actifs numériques, le groupe de Trân Nam Chung a sollicité des investissements auprès du public pour une cryptomonnaie nommée FTXF. Pour ce faire, Chung a engagé un complice pour programmer des contrats numériques et émettre des jetons (tokens) servant d'outils de collecte de fonds. Le groupe a également créé de fausses plateformes d'échange immobilier et d’enchères inversées (avec l’utilisation de bots pour intervenir dans les transactions).

Pour gagner la confiance des investisseurs, les suspects affirmaient que la monnaie FTXF avait été développée par une équipe technique basée au Royaume Uni. Ils soutenaient qu’elle possédait une forte utilité au sein d’un écosystème numérique incluant des plateformes de paiement, des réseaux sociaux d’entreprise et des sites de commerce électronique.

Une fois les fonds collectés, les individus mis en cause auraient massivement vendu leurs propres jetons, provoquant l’effondrement de la valeur de la cryptomonnaie et rendant toute revente impossible pour les investisseurs. Selon les premières estimations, les sommes détournées s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliards de dôngs.

Les autorités soulignent que ce type d’escroquerie se développe fréquemment via des groupes en ligne, où des individus incitent le public à investir dans des actifs numériques dans le but de collecter illicitement des fonds.

La Police de Hanoï recommande aux organisations et aux particuliers de vérifier attentivement les informations avant tout investissement, afin d’éviter d’être victimes de fraudes et de limiter les risques de pertes financières importantes.

VNA/CVN