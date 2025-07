Réorganisation administrative : une vision du Parti conforme à la volonté populaire

Comme l'a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, dans son article publié le 29 juin 2025 intitulé "La force de la solidarité" : Facile cent fois, sans le peuple on échoue ; difficile mille fois, avec le peuple on réussit". Quand le peuple est uni, rien ne peut vaincre la nation.

Les habitants soutiennent ce qui est nouveau,

lorsqu'ils en perçoivent l'utilité

Le travail de propagande mené par les comités du Parti et les autorités ces derniers temps a permis de faire comprendre que la réorganisation des unités administratives et l'instauration d'un modèle d'administration locale à deux niveaux constituent une révolution majeure d'importance stratégique. Dans cette démarche, la volonté du Parti et l'adhésion du peuple ne font qu'un.

L'objectif fondamental est d'élargir l'espace de développement des provinces et villes, de renforcer le rôle moteur des pôles de croissance, des corridors économiques ; de donner la priorité à la réorganisation des unités administratives de montagne et de plaine en les associant aux zones littorales ; d'associer de manière harmonieuse et cohérente les localités voisines en tenant compte des orientations de développement, afin qu'elles se soutiennent mutuellement et contribuent ensemble à la promotion du développement socio-économique, dans le respect des exigences d'une croissance rapide et durable du pays dans cette nouvelle phase.

Après près de 40 ans de Renouveau, l'organisation de l'espace de développement national révèle ses limites : la fragmentation de l'espace de développement selon les limites administratives, la faiblesse de la connectivité régionale, les investissements dispersés sans concentration suffisante des ressources pour structurer des pôles de croissance moteurs. Par ailleurs, les infrastructures nationales manquent encore de cohérence et de modernité.

Ces faiblesses s'expliquent par une vision de développement dispersée, l'absence de planification nationale cohérente, des mécanismes et politiques encore insuffisantes pour promouvoir le développement économique intersectoriel et interrégional.

La réorganisation des unités administrative n'est ni facile, ni simple, compte tenu de sa nature et de son ampleur. Elle exige avant tout la solidarité et le consensus du peuple.

Les habitants y adhèrent lorsqu'ils saisissent que cette réforme vise à redéfinir l'espace naturel et économique, en tenant compte des réalités historiques, culturelles et géographiques, afin de créer des entités administratives et économiques plus vastes, plus cohérentes, plus compétitives, capables de s'intégrer aux chaînes de valeur nationales et internationales.

Les premiers résultats sont encourageants. La population comprend que cette réorganisation permettra des économies budgétaires, un développement plus équilibré, la création de nouveaux pôles économiques, la modernisation de la gouvernance publique, le développement des villes intelligentes, des zones économiques intégrées et une administration plus efficace, plus rapide et plus transparente, au service des habitants et des entreprises.

Cette "réorganisation territoriale" vise à organiser rationnellement l'espace national, à renforcer les liens intra et interrégionaux et à exploiter les avantages comparatifs de chaque territoire. Elle commence par concentrer les investissements sur les zones bénéficiant de conditions favorables : position géographique, infrastructures socio-économiques, ressources humaines de qualité et autres atouts, afin d'y créer des pôles de croissance et des corridors économiques. Ces pôles auront un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie nationale, stimulant un développement rapide, efficace et durable.

Parallèlement, des mécanismes et politiques adaptés permettront d'assurer le bien-être social des régions défavorisées et de réduire progressivement les écarts entre les zones et régions.

En outre, la fusion des unités administratives provinciales constitue également un moyen d'utiliser les ressources de manière efficace et économe, notamment la terre, l'eau, les ressources minières de la Patrie.

Faire primer les intérêts nationaux sur ceux provinciaux

Les campagnes de sensibilisation menées récemment ont suscité une véritable adhésion de la population, amenant chacun à placer volontairement l'attachement à sa province natale après l'amour pour la nation.

L'exemple de la fusion de Hung Yên et Thai Binh illustre cette dynamique. La nouvelle province de Hung Yên s'étend désormais sur plus de 2.500 km² et rassemble plus de 3 millions d'habitants. Il s'agit d'une base pour créer un vaste marché intérieur, stimule la libre circulation des capitaux, de la main-d'œuvre et des technologies, ainsi qu'un nouvel espace économique.

Le fait que 11 provinces ne soient pas concernées par la fusion complète relève de critères objectifs, notamment la démographie, la superficie, la géographie, le contexte économique, l'histoire et la culture

De même, le nom des nouvelles entités administratives résulte d'un processus sérieux, tenant compte des éléments traditionnels, historiques, culturels, tout en limitant les impacts administratifs pour les habitants et les entreprises. Certains regrettent la disparition des anciennes appellations, mais l'intérêt national prime.

Selon le secrétaire général Tô Lâm, dans la conjoncture actuelle, alors que l'ensemble du pays met en œuvre la politique de rationalisation et de simplification de l'appareil politique, de fusion des unités administratives - une véritable "réorganisation du territoire" - et de structuration d'un espace de développement durable pour la nation, l'esprit de solidarité doit être plus que jamais renforcé et valorisé. Avec sa vision stratégique et sa fermeté dans le leadership, le Parti maintient résolument et promeut la grande union nationale, la considérant comme la "source vive", le "fil rouge" garantissant que toutes les lignes directrices et politiques du Parti et de l’État soient appliquées de manière cohérente, efficace et en réponse aux aspirations légitimes du peuple.

