L’oscillation de phase d’ENSO accroît les risques de tempêtes et pluies violentes

Les trajectoires et le calendrier des tempêtes deviennent difficiles à prévoir dans les conditions climatiques actuelles, et des schémas inhabituels sont de plus en plus possibles.

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Photo : CTV/CVN

Le passage d’ENSO à une phase plus chaude en 2026 pourrait également accroître la probabilité d’une intensification plus rapide des tempêtes et de précipitations plus abondantes.

"Même si le nombre de tempêtes n’est pas élevé, le risque de fortes tempêtes et de pluies torrentielles provoquant des inondations, des crues soudaines et des glissements de terrain reste élevé", a-t-il déclaré.

Des vagues de chaleur et des pluies extrêmes sont probables lors des changements de saison.

Le nombre d’épisodes de fortes pluies généralisées en 2026 devrait être proche ou légèrement inférieur à la moyenne. Ces épisodes devraient débuter dans le Nord du Vietnam en juin, se déplacer progressivement vers le sud et se terminer vers novembre dans les régions centrales.

D’avril à juillet, des sécheresses localisées et des pénuries d’eau pourraient survenir en dehors des zones irriguées, notamment dans les provinces de Gia Lai, Dak Lak et Lâm Dông.

ENSO se trouve actuellement en phase La Niña, avec des anomalies de température de surface de la mer d’environ -0,5°C dans le Pacifique central. Au cours des trois prochains mois, la probabilité qu’ENSO bascule vers une phase neutre est de 80 à 90%. D’ici le milieu de l’année, la probabilité d’une transition vers El Niño devrait augmenter, et devenir plus évidente vers la fin de 2026 et le début de 2027.

Les climatologues indiquent que les périodes de changement de phase d’ENSO entraînent souvent une plus grande variabilité et une prévisibilité réduite. À mesure que le système évolue vers une phase plus chaude, les modifications de la circulation atmosphérique peuvent provoquer des fluctuations des précipitations, de l’activité orageuse et des températures en Asie du Sud-Est.

Au second semestre 2026, les précipitations et l’activité orageuse dans la région, en particulier dans le Sud du Vietnam, devraient être inférieures à la moyenne, tandis que les températures devraient augmenter, avec des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses.

Parallèlement, les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes et irrégulières. Même avec moins de tempêtes ou des précipitations totales plus faibles, des aléas météorologiques tels que des vagues de chaleur prolongées, des averses intenses et localisées, des orages, des vents violents, la foudre et la grêle peuvent toujours se produire, en particulier lors des changements de saison de mars à mai et de septembre à octobre.

VNA/CVN