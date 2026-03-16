Golf : Young remporte le Players Championship, Aberg coule

L'Américain Cameron Young a remporté le Players Championship, prestigieux tournoi du circuit de golf PGA disputé à Ponte Vedra Beach (Floride, États-Unis), où le Suédois Ludvig Aberg a coulé dimanche 15 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Young a triomphé après un duel sur les derniers trous avec son compagnon de partie, l'Anglais Matt Fitzpatrick, devancé d'un coup. L'Américain Xander Schauffele a pris la 3e place à deux coups, tandis que le Suédois Ludvig Aberg, qui avait attaqué la journée avec trois coups d'avance, s'est effondré sur la fin pour finir 5e à quatre coups.

Cameron Young, 15e mondial âgé de 28 ans, a remporté son deuxième trophée sur le circuit PGA, assurément le plus prestigieux, et avec panache.

L'Américain est d'abord revenu à égalité avec Fitzpatrick grâce à un risqué et magnifique engagement au N°17, et son green sur une petite île, qui lui a permis de réussir un birdie. Il a ensuite assuré le par au N°18, quand l'Anglais avait dû concéder le bogey après un mauvais premier coup.

"C'est un parcours épuisant. Chaque coup peut vous apporter des ennuis, il n'y a aucun trou facile, on est tous amenés à faire des erreurs", a commenté le champion.

Aberg a rendu, de loin, sa moins bonne carte de la semaine (76, 3 au-dessus du par), abandonnant tout espoir de victoire avec un terrible enchaînement bogey et double-bogey aux trous N°11 et 12, envoyant à deux reprises sa balle dans l'eau.

Le N°1 mondial Scottie Scheffler, jamais dans le coup cette semaine, a terminé 22e à 8 coups. Son dauphin Rory McIlroy, tenant du titre, a lui fini 46e à 13 coups.

Classement final du Players Championship (par 72) :

1. Cameron Young (USA) -13 (68-67-72-68)

2. Matthew Fitzpatrick (ENG) -12 (70-69-69-68)

3. Xander Schauffele (USA) -11 (69-65-74-69)

4. Robert MacIntyre (SCO) -10 (72-72-65-69)

5. Ludvig Aberg (SWE) -9 (69-63-71-76)

. Jacob Bridgeman (USA) -9 (70-68-71-70)

. Sudarshan Yellamaraju (CAN) -9 (73-72-66-68)

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22. Scottie Scheffler (USA) -5 (72-73-67-71)

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46. Rory McIlroy (NIR) 0 (74-71-72-71)

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AFP/VNA/CVN