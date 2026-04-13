Golf : doublé de McIlroy au Masters après un nouveau dimanche à rebondissements

Après le soulagement l'an passé, Rory McIlroy a réussi le rare exploit de conserver son titre au prestigieux Masters de golf à l'issue d'un dernier tour à suspense dimanche 12 avril à Augusta (Géorgie, États-Unis).

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Photo : AFP/VNA/CVN

S'il avait enfin complété sa collection de titres majeurs l'an passé après une décennie de déceptions, McIlroy, libéré de cette pression, a réussi cette année un doublé rare pour rejoindre les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002).

"Je n'en reviens pas d'avoir attendu 17 ans pour avoir une veste verte, et désormais d'en prendre deux d'affilée. Je pense que ma persévérance sur ce tournoi année après année commence à payer", a-t-il déclaré au micro du diffuseur CBS.

Cérémonie emblématique du golf mondial, sa nouvelle veste verte lui a été offerte à la lumière descendante par le président du Augusta National Golf Club Fred Ridley, ne pouvant honorer la tradition qui veut que le vainqueur sortant la remette à son successeur.

Avec ce sixième majeur, McIlroy égale les totaux de Lee Trevino, Phil Mickelson et Nick Faldo, restant toutefois à distance de Tiger Woods (15) et Jack Nicklaus (18).

Le Nord-Irlandais de 36 ans, N.2 mondial, a devancé au bout du suspense le No1 mondial Scottie Scheffler, revenu de loin pour finir à un coup grâce à un week-end achevé sans aucun bogey.

Les Anglais Tyrrell Hatton et Justin Rose, ainsi que les Américains Russell Henley et Cameron Young, se partagent la troisième place à deux coups du vainqueur.

Frisson au 18

McIlroy avait attaqué le dernier tour dimanche 12 avril en tête à égalité avec l'Américain Cameron Young, mais cette ultime journée n'a rien eu d'une balade entre les pins d'Augusta.

Un double bogey au No4 puis un bogey au No6 l'ont fait reculer au classement, qui a vu plusieurs changements en tête, un temps au profit de Cameron Young, puis de Justin Rose, trois fois deuxième du Masters (2015, 2017 et 2025), qui a compté provisoirement deux coups d'avance.

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Fantastique vendredi 10 avril (carte de 65) pour s'offrir une avance record de six coups à mi-parcours, McIlroy avait sombré samedi 11 avril (carte de 73), notamment sur le terrible "Amen corner", composé des trous No11, 12 et 13.

C'est sur le plus célèbre enchaînement du golf professionnel qu'il a construit dimanche son succès.

Un magnifique engagement au No12 lui a permis de réussir un putt pour birdie de deux mètres, avant un nouveau birdie au No13 grâce à un putt de plus de 3 mètres et une balle tombant avec un peu de réussite.

Aidé par ses autres birdies du jour aux trous No3, 7 et 8, le Nord-Irlandais a maîtrisé la fin de parcours avant d'offrir un ultime frisson à ses nombreux supporters en ratant complètement sa mise en jeu au No18, expédiée dans les arbres.

Scheffler "déçu"

Mais deux coups suivants réussis, pour sortir des arbres puis d'un bunker, lui ont permis d'assurer avec un bogey sur le green grâce aux deux coups d'avance qu'il comptait sur Scheffler avant d'attaquer cet ultime drapeau.

"C'était bien d'avoir ce matelas de deux coups au trou No18, plutôt qu'un seul comme l'an passé" (il avait été forcé au play-offs par Justin Rose, NDLR), a-t-il soufflé.

Scheffler, No1 mondial titré à Augusta en 2022 et 2024, a lui surmonté deux premières journées difficiles pour se hisser à la deuxième place finale avec une carte de 68.

"Le vendredi m'a fait mal (carte de 74) et a grandement affecté mes chances de succès", a-t-il regretté.

Impérial dimanche 12 avril, Scheffler a manqué un birdie pour quelques centimètres au No17, qui aurait pu mettre davantage de pression sur McIlroy, le dernier sur le parcours.

"Je n'ai pas trop de regrets dans l'ensemble, même si je suis un peu déçu", a résumé l'Américain, qui cherchera à compléter sa collection de majeurs à l'US Open au mois de juin.

AFP/VNA/CVN