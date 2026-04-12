Golf : McIlroy se rate, suspense entier avant le dernier tour du Masters

Par toutes les émotions : après un deuxième tour fantastique, Rory McIlroy s'est manqué samedi 11 avril au Masters de golf à Augusta (Géorgie), de quoi relancer ses adversaires et le suspense avant le dernier tour dimanche, alors qu'il partage désormais la tête avec Cameron Young.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au sommet de son art vendredi, ce qui l'avait porté à une avance record de six coups sur le deuxième à mi-parcours, Rory McIlroy a été brutalement ramené sur Terre par le parcours impitoyable d'Augusta samedi, rendant une carte de 73 (un coup au-dessus du par). Seuls six des 54 joueurs encore en lice ont fait pire.

Le tenant du titre reste tout de même en tête à -11 au total, mais à égalité avec l'Américain Cameron Young, qui avait attaqué la journée huit coups plus loin...

Son compatriote Sam Burns, qui partageait la tête avec McIlroy à l'issue du premier tour, pointe à un seul coup, devant l'Irlandais Shane Lowry, encore un coup plus loin, et un duo composé de l'Australien Jason Day et de l'Anglais Justin Rose, à trois coups de la tête.

Le No1 mondial Scottie Scheffler a réussi une excellente journée en 65, de quoi remonter de 17 rangs à la 7e place à quatre coups des leaders.

"De très bonnes chances"

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En quête d'un rare doublé seulement réussi par les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002), McIlroy (36 ans, No2 mondial) devra briller dimanche pour enfiler une deuxième veste verte, et non pas gérer comme l'avait laissé penser son deuxième tour.

"Je garde de très bonnes chances, a-t-il positivé. Je suis dans le groupe des prétendants, c'est ce que j'espérais. J'aurais quand même apprécié un petit matelas. Je dois faire mieux demain (dimanche) pour gagner".

Le quintuple vainqueur en majeur avait enfin remporté le Masters l'an passé après de nombreuses désillusions, dont l'effondrement du dernier tour en 2011. Il sait à quel point ce parcours peut être impitoyable, et l'a encore vécu samedi.

Le Nord-Irlandais a concédé un bogey dès le trou No1, donnant le ton de sa journée, s'est rattrapé avec deux birdies (3, 10), avant de sombrer dans le célèbre "Amen corner".

Une balle dans l'eau lui a coûté un double bogey au No11, avant un engagement raté pour un bogey au No12, puis une balle dans les arbres au No13 qui ne lui a permis d'arracher que le par en cinq coups.

McIlroy a respiré avec deux birdies (14 et 15) avant de concéder un dernier bogey au No17, son putt pour le par restant court pour quelques centimètres, quand tout ce qu'il tentait vendredi fonctionnait.

Scheffler revient

Peu inspiré et légèrement en déveine, le No2 mondial voyait ses adversaires briller, à commencer par Cameron Young, qui a tout réussi et connu sa part de chance, quand sa balle heurtait une branche pour se recentrer parfaitement sur le fairway au No17.

Avec huit birdies et un seul bogey, Young (28 ans, 3e mondial), vainqueur du Players Championship mi-mars, se battra pour remporter un premier majeur dimanche, lui qui avait terminé deuxième du British Open et troisième du PGA Championship en 2022.

"Rory aurait très bien pu rendre une nouvelle carte en 65. Quand il ne le fait pas, il faut savoir en profiter, c'est ce que j'ai réussi à faire", a commenté le New-Yorkais.

Sam Burns (68 samedi, à un coup), Shane Lowry (68, à deux coups), auteur d'un trou en un au No6, Jason Day (68, à trois coups) et Justin Rose (69, à trois coups), sont tous des candidats crédibles au titre en embuscade.

Après un vendredi raté, même le No1 mondial Scottie Scheffler s'est ajouté aux prétendants grâce à une carte de 65 (un eagle, cinq birdies, aucun bogey), le plaçant à quatre coups à égalité avec le Chinois Haotong Li.

"Ici, et c'est pour cela que c'est toujours un superbe test, il faut à la fois conquérir ce parcours difficile, des conditions changeantes mais aussi la pression" de ce tournoi "sans pareil", a noté Scheffler, titré en 2022 et 2024.

Un bon résumé de ce qui attend les joueurs dimanche.

AFP/VNA/CVN