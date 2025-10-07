Gia Lai interdit la sortie en mer des bateaux de pêche sans documents suffisants

Ces derniers jours, le Commandement des gardes-frontières de la province de Gia Lai a ordonné aux postes de gardes-frontières des zones côtières d’intensifier les patrouilles et les inspections, et d’interdire catégoriquement la navigation à tout bateau de pêche dépourvu des documents requis.

Photo : VNA/CVN

Le Commandement des gardes-frontières de Gia Lai a sévèrement sanctionné les infractions, telles que les bateaux ne respectant pas les procédures d’entrée et de sortie ou ne possédant pas les certificats de capitaine et de chef mécanicien.

Nguyên Tùng Giang, commissaire politique du poste de garde-frontière du port de Quy Nhon, a déclaré que, de jour comme de nuit, le poste et la flottille N°2 des garde-frontières, en coordination avec le sous-service des pêches, la milice locale et la police du quartier de Quy Nhon, forment une force opérationnelle chargée d’inspecter tous les bateaux de pêche entrant ou sortant du port.

Il est strictement interdit de prendre la mer aux bateaux de pêche "trois interdits" (sans immatriculation, certificat d’inspection ni permis de pêche), ainsi qu’aux navires opérant hors de leurs activités de pêche autorisées, a-t-il souligné.

En conséquence, des dizaines de bateaux de pêche enfreignant la réglementation relative à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ont été contrôlés entre le 2 et le 6 octobre.

Selon le colonel Trân Tiên Hai, commandant adjoint du haut commandement militaire provincial et commandant du commandement provincial des gardes-frontières, l’unité désigne les chefs des postes de gardes-frontières responsables des infractions commises par les bateaux de pêche dans leur zone de gestion, conformément au principe de "responsabilité claire du personnel, des tâches, des responsabilités et de l’autorité", contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de la lutte contre la pêche INN.

VNA/CVN