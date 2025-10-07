Hô Chi Minh-Ville : une croissance vigoureuse vers l’objectif de plus de 8,5% en 2025

>> Hô Chi Minh-Ville : l’appareil administratif à deux niveaux face au défi des ressources humaines

>> Hô Chi Minh-Ville : les clés pour devenir une mégapole régionale durable

Photo : VNA/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le Produit intérieur brut régional (GRDP) de la mégapole a progressé de 7,07%, soit une hausse de 0,51 point par rapport au premier semestre. Ce résultat constitue une base solide permettant à la ville de se rapprocher de son objectif de croissance annuelle de plus de 8,5%.

Selon le Département municipal des statistiques, le GRDP du troisième trimestre 2025 a augmenté de 8,11% en glissement annuel, soit près d’un point de plus que le trimestre précédent. Cette progression traduit l’efficacité de la gouvernance économique et la capacité de résilience d’une ville qui représente à elle seule près du quart du PIB national. Par secteur, l’industrie et la construction ont progressé de 7,74%, les services de 8,58%, tandis que l’agriculture, la sylviculture et la pêche ont enregistré une hausse de 3,14%.

Sur l’ensemble des neuf mois, le secteur des services a confirmé son rôle de pilier de la croissance avec une augmentation de 8,59%, contribuant à plus de 61% du rythme global. L’industrie et la construction ont progressé de 5,35%, représentant 35,6% du GRDP, tandis que l’agriculture n’en constitue plus que 1,7%. Cette évolution illustre la transformation structurelle de l’économie vers un modèle moderne, cohérent avec l’ambition de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre régional de services et de finance.

L’un des points forts de la période est la reprise marquée du secteur industriel, après un début d’année plus modeste. L’indice de production industrielle (IPI) a augmenté de 6,9%, porté par une progression de 10,5% dans le secteur manufacturier, principal moteur de croissance. Les quatre industries clés - mécanique, chimie-pharmaceutique, agroalimentaire et électronique - ont crû en moyenne de 11,6%, avec des performances remarquables dans la mécanique (+18%) et la chimie-pharmaceutique (+13%). Les secteurs traditionnels, tels que le textile et l’habillement, ont également enregistré des hausses respectives de 10% et 18,3%, confirmant le redressement des commandes à l’exportation et de la demande intérieure.

De nombreux produits industriels stratégiques ont affiché une croissance spectaculaire : béton prêt à l’emploi (+53,1%), contreplaqué (+42,8%) ou téléviseurs (+29,8%). L’indice de consommation du secteur manufacturier a augmenté de près de 10%, dépassant la croissance de la production, signe d’une meilleure circulation des marchandises et d’une réduction des stocks. En outre, 33% des entreprises jugent la conjoncture du troisième trimestre plus favorable, et 42,2% prévoient une amélioration supplémentaire au quatrième trimestre - un signal encourageant pour la saison de production de fin d’année.

Le secteur tertiaire maintient un rythme soutenu, avec une croissance de 8,59 % sur neuf mois. Plusieurs branches enregistrent des hausses à deux chiffres : hébergement-restauration (+11,73%), transport et entreposage (+11,01%), commerce de gros et de détail (+7,56%). Le chiffre d’affaires du commerce de détail et des services à la consommation a atteint environ 1.404.000 milliards de dôngs, en hausse de 15,3% sur un an. Cette performance reflète une reprise vigoureuse de la demande intérieure, stimulée par les programmes de promotion, les festivals et les campagnes de stimulation de la consommation organisés durant le troisième trimestre.

Photo : VNA/CVN

L’investissement reste également un moteur essentiel. Le capital total d’investissement social est estimé à 465.048 milliards de dôngs, en hausse de 10,3%. Les fonds publics ont bondi de 43,5%, les investissements étrangers de 16,1%, tandis que l’investissement public issu du budget de l’État a atteint 87.793 milliards de dôngs, en hausse de plus de 50%, soit près de 58% du plan annuel. Ces chiffres témoignent de la volonté de la ville d’accélérer le décaissement des fonds et de faire de l’investissement public un levier clé dans un contexte où le secteur privé reste prudent.

Les recettes budgétaires affichent également des résultats remarquables : 570.556 milliards de dôngs collectés, soit une hausse de 15,6% et 81,8% du plan annuel. Les recettes intérieures ont augmenté de 22,8%, atteignant 405.336 milliards de dôngs, soit plus de 70% du total. Les principaux postes fiscaux sont en nette progression, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques (+20%) et les taxes foncières, qui ont été multipliées par 3,6 grâce au dynamisme du marché immobilier.

Malgré ces signaux positifs, la ville doit faire face à plusieurs défis persistants : le ralentissement de l’économie mondiale pèse sur certaines industries exportatrices, tandis que l’immobilier et le commerce restent soumis à la pression des prix et des taux d’intérêt. Le décaissement de l’investissement public, bien qu’en hausse, n’a pas encore atteint les objectifs fixés. De plus, le nombre d’entreprises nouvellement créées a diminué de 11% et le capital enregistré de 31,7%, traduisant la prudence du secteur privé.

Pour maintenir la dynamique et atteindre les objectifs de 2025, Nguyên Khac Hoàng, directeur du Département municipal des statistiques, recommande de concentrer les efforts sur plusieurs axes prioritaires : parachever la planification urbaine, définir clairement les zones stratégiques et les pôles de développement, optimiser l’allocation des ressources et renforcer la coopération interrégionale pour un développement équilibré et durable.

Dans les mois à venir, Hô Chi Minh-Ville entend accélérer les investissements publics, en se focalisant sur les projets d’infrastructures majeurs, considérés comme le principal moteur de croissance du quatrième trimestre. Parallèlement, la ville poursuivra les mesures de stimulation de la consommation intérieure, encouragera le commerce électronique et les paiements sans numéraire. L’industrie continuera d’être restructurée vers des modèles plus modernes et à forte valeur ajoutée, en attirant des investissements dans les secteurs clés, de haute technologie et des industries de soutien.

La ville s’engage également à soutenir les entreprises par un meilleur accès au crédit, des marchés diversifiés et une simplification administrative accrue, afin de créer un environnement d’affaires plus favorable et de donner une nouvelle impulsion à la croissance économique d’ici la fin de l’année.

VNA/CVN