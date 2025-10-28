Vietnam et Canada veulent renforcer leurs liens économiques, commerciaux et d’investissement

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que de la coordination des relations ASEAN - Canada, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

>> Les entreprises textiles cherchent à élargir leur part de marché au Canada

>> Vietnam - Canada : cap sur un objectif commercial de 10 milliards de dollars

Lors de leur rencontre du 27 octobre en marge du 47e Sommet de l’ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie, les ministres ont hautement apprécié les solides liens politiques et diplomatiques entre le Vietnam et le Canada, soulignant que les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé ces dernières années, mais demeurent en deçà du potentiel et des atouts de chaque partie.

Photo :: VNA/CVN

Ils ont convenu de renforcer davantage la coopération économique, commerciale et d’investissement, visant à multiplier par 1,5 les échanges commerciaux bilatéraux au cours des trois à cinq prochaines années, conformément aux orientations fixées par le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue canadien Mark Carney lors de leur rencontre bilatérale de haut niveau tenue la veille à Kuala Lumpur.

Nguyên Hông Diên a affirmé que le Vietnam accueille favorablement les entreprises canadiennes et crée les meilleures conditions possibles pour qu’elles puissent investir dans le pays, exprimant l’espoir que le Canada soutiendra et facilitera à son tour les investissements et les activités des entreprises vietnamiennes au Canada.

Maninder Sidhu a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour améliorer son environnement d’investissement et de commerce, soulignant que le Canada attache de l’importance à l’établissement d’un partenariat commercial fiable et stable, fondé sur le droit international.

Il a présenté le Bureau des grands projets du Canada, un mécanisme conçu pour attirer les investissements dans les secteurs stratégiques de l’énergie et des minéraux, et a invité les entreprises vietnamiennes à explorer les possibilités de coopération au Canada.

Les deux parties ont convenu de l’importance de conclure et de signer l’Accord de libre-échange (ALE) ASEAN - Canada d’ici 2026, considérant qu’il s’agit d’une étape clé vers le renforcement de l’intégration économique et la facilitation de l’accès au marché pour leurs entreprises.

Concernant le CPTPP, les deux ministres ont réaffirmé leur détermination à maintenir les normes élevées de l’accord, convenant que l’élargissement du nombre d’adhérents au CPTPP devait être abordé avec prudence et par consensus. Ils ont également discuté du potentiel d’une connectivité accrue entre le CPTPP et l’Union européenne (UE) afin de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et de promouvoir un commerce fondé sur des règles.

Le ministre vietnamien a annoncé que le Vietnam assumerait la présidence du CPTPP en 2026 et espère bénéficier de la coordination, du soutien et des commentaires du Canada pour définir le thème et les principales priorités de coopération de son année de présidence, notamment en ce qui concerne l’initiative de connectivité CPTPP-UE.

Les deux ministres ont également discuté de la réforme de l’OMC, convenant que l’organisation doit être profondément renouvelée pour accroître son efficacité et mieux refléter les réalités du commerce mondial. Ils ont affirmé leur engagement à collaborer étroitement en vue de la Conférence ministérielle de l’OMC prévue en mars prochain.

Maninder Sidhu a souligné le potentiel de coopération énergétique du Canada, notant que le pays avait exporté sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Asie en juillet, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de collaboration avec des partenaires régionaux, dont le Vietnam.

Nguyên Hông Diên a salué les progrès du Canada dans les secteurs de l’énergie et des technologies propres et a convenu avec le responsable canadien que l’énergie, l’aérospatiale et les hautes technologies devraient être identifiées comme des domaines potentiels clés pour la coopération future entre les deux pays.

Les deux ministres ont convenu de maintenir des échanges réguliers de délégations afin de discuter et de lever rapidement les obstacles à la coopération économique et commerciale, ainsi que de concrétiser les domaines de coopération convenus par les deux nations.

VNA/CVN