Vietnam - Canada : cap sur un objectif commercial de 10 milliards de dollars

En marge du 47 e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes à Kuala Lumpur, en Malaisie, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré le 27 octobre, le président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, Goldy Hyder.

Le ministre Nguyên Hông Diên a souligné que le Vietnam et le Canada, tous deux membres de de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), disposent d'économies complémentaires et de grandes opportunités pour élargir leurs échanges commerciaux. Grâce aux mécanismes existants, notamment le Comité économique mixte bilatéral, la coopération économique entre les deux pays connaît une croissance positive. En 2024, les échanges commerciaux ont atteint 7,23 milliards de dollars, en hausse de 15,8% en glissement annuel.

Évoquant la rencontre entre les les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh et canadien Mark Carney le 26 octobre, Nguyên Hông Diên a indiqué que les deux dirigeants s'étaient fixé pour objectif de porter le commerce bilatéral à environ 10 milliards de dollars dans les trois prochaines années. Il a toutefois noté que ce chiffre reste modeste au regard du potentiel des deux pays et a appelé à renforcer les liens dans la production, les chaînes d'approvisionnement et l'investissement technologique.

Présentant les perspectives économiques du Vietnam, le ministre a affirmé que le pays vise une croissance de 8% en 2025 et à deux chiffres à partir de 2026, créant ainsi un environnement favorable aux entreprises canadiennes.

De son côté, Goldy Hyder a salué l'objectif d'accroître les échanges commerciaux, estimant que le niveau actuel de coopération ne constituait qu'un point de départ. Il a exprimé le souhait de voir le Canada progresser dans le classement des investisseurs au Vietnam et a identifié l'énergie, la sécurité alimentaire, la technologie ainsi que la formation des ressources humaines qualifiées comme des domaines clés d'expansion de la coopération.

Le ministre Nguyên Hông Diên a invité les entreprises canadiennes à collaborer avec les universités et collèges vietnamiens relevant de son ministère, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, où le Vietnam prévoit de former 50.000 ingénieurs d'ici 2030.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement vietnamien à créer un environnement d'investissement ouvert, transparent et stable pour les entreprises canadiennes.

