Les entreprises textiles cherchent à élargir leur part de marché au Canada

Dans le contexte où le Canada cherche à diversifier ses partenaires commerciaux, les entreprises vietnamiennes du secteur textile ont exploré de nouvelles opportunités.

Les entreprises vietnamiennes du secteur textile ont participé au salon Apparel Textile Sourcing (ATS) Toronto 2025, qui s'est tenu du 29 septembre au 1ᵉʳ octobre 2025. La délégation vietnamienne, composée de neuf entreprises, visait à élargir ses parts de marché en tirant parti des avantages offerts par le Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Photo : VNA/CVN

Auparavant, les États-Unis constituaient le marché principal du textile vietnamien, représentant plus de 40 % des exportations. Toutefois, les barrières tarifaires récentes ont poussé les entreprises vietnamiennes à rechercher activement de nouvelles voies.

Nguyên Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale adjointe de l'Association vietnamienne du textile-habillement (VITAS), souligne l'avantage fiscal du CPTPP, tout en rappelant le défi des règles d'origine, exigeant que toute la chaîne de production – des fibres aux produits finis – reste au sein des pays signataires.

Depuis l'entrée en vigueur du CPTPP en 2018, les exportations vietnamiennes vers le Canada ont doublé, passant de 600 millions à près de 1,2 milliard de dollars, et devraient croître de 10 % cette année.

Le Bureau de promotion du commerce Canada (TFO Canada), en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam au Canada, a organisé des ateliers cruciaux pour guider les entreprises sur les règles d'origine. Cette initiative est intervenue après la suppression des préférences tarifaires généralisées pour le Vietnam au début de l'année 2025, comme l'a précisé son directeur général, Steve Tipman.

Certaines entreprises vietnamiennes telles que Viêt Hông et Bao Minh, spécialisées dans la production de tissus et de vêtements en denim, ont rapidement adapté leurs chaînes de production, garantissant l'origine des fibres pour respecter les normes CPTPP et créer des chaînes d'approvisionnement intégrées.

Selon Bob Kirke, directeur exécutif de la Fédération canadienne du textile, le Canada cherche à diversifier son marché et le Vietnam vise également la croissance. Le salon a permis aux entreprises vietnamiennes de mieux comprendre les règles d'origine, facilitant la création de chaînes de fabrication en boucle fermée et ouvrant la voie à une augmentation de 12 % des exportations en 2025.

VNA/CVN