Gaza : les hôpitaux sont "au bord de l'effondrement", alerte le chef de l'OMS

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté jeudi 18 septembre sur l'offensive majeure de l'armée israélienne dans le nord de Gaza, affirmant que les hôpitaux sont " au bord de l'effondrement ".

>> L'armée israélienne affirme que son offensive à Gaza prendra "des mois"

>> Offensive sur Gaza-ville : Israël ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

>> Près de 48.000 personnes fuient l'offensive terrestre israélienne sur la ville de Gaza

>> L'escalade à Gaza provoque davantage de déplacements

"Les blessés et les personnes handicapées ne peuvent se mettre en sécurité, ce qui met leur vie en grave danger. Les hôpitaux, déjà débordés, sont au bord de l'effondrement alors que l'escalade de la violence bloque l'accès et empêche l'OMS d'acheminer des fournitures vitales", a déploré Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X.

AFP/VNA/CVN