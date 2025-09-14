La Thaïlande, l’un des marchés de l’IA à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est

La Thaïlande est en train de devenir l’un des marchés à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).

Selon un rapport d’OpenAI, le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT dans ce pays a quadruplé au cours de l’année écoulée. Ces chiffres de croissance impressionnants ont été publiés lors du premier Forum OpenAI organisé en Thaïlande le 13 septembre. D’après les données d’OpenAI, cette progression provient principalement du groupe des 18-24 ans, qui intègrent ChatGPT dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne.

VNA/CVN