Près de 48.000 personnes fuient l'offensive terrestre israélienne sur la ville de Gaza

Près de 48.000 Palestiniens ont fui vers le Sud au cours des deux derniers jours pour échapper à l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la ville de Gaza, ont déclaré mardi 16 septembre les responsables humanitaires de l'ONU.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a déclaré qu'entre la mi-août et lundi 15 septembre, ses partenaires avaient observé plus de 190.000 déplacements de ce type, de nombreuses personnes se déplaçant à pied en raison du coût extrêmement élevé des transports.

"Nos partenaires rapportent que les familles déplacées, souvent menées par des femmes et des personnes âgées, marchent jusqu'à neuf heures sous une chaleur extrême, souvent pieds nus et avec des enfants blessés," a fait savoir l'OCHA. "Beaucoup arrivent sans abri, et les demandes de tentes familiales de la part des plus vulnérables sont en augmentation."

Nos partenaires, qui apportent leur soutien aux personnes déplacées, ont signalé que plus de 1.500 personnes, dont plus de 900 enfants, ont reçu une aide d'urgence, notamment une aide psychosociale, de l'eau et des soins médicaux, a indiqué l'OCHA.

Ses partenaires dans le domaine de la santé ont signalé que les hôpitaux et les cliniques restaient soumis à une pression énorme, selon l'OCHA. Cette semaine, l'hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza a été endommagé par des bombardements à proximité et héberge désormais des familles déplacées. Seuls trois des six centres médicaux de l'ONU dans la ville de Gaza gérés par l'agence humanitaire des Nations unies restent opérationnels.

L'OCHA a ajouté que le poste-frontière de Zikim était fermé depuis quatre jours. Les missions d'approvisionnement en carburant et en médicaments ont été annulées en raison de l'insécurité, des encombrements et des pillages. Les convois humanitaires continuent de subir des retards et de courir des risques sur les routes, ce qui empêche l'aide de parvenir aux civils qui en ont le plus besoin.

"Malgré ces immenses défis et la diminution des approvisionnements, l'ONU et ses partenaires humanitaires continuent de fournir une aide vitale et des services essentiels quand et où cela est possible dans la bande de Gaza", a déclaré l'OCHA.

