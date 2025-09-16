Les autorités bulgares ont saisi plus de 700 kg de marijuana

Selon l'AND, la drogue illicite a été découverte après qu'un ensemble de transport de marchandises composé d'un tracteur routier et d'un semi-remorque portant une immatriculation allemande est arrivé le 11 septembre, une heure avant minuit, sur la voie des "véhicules de transport de marchandises sortants" du poste de contrôle. À la suite d'une analyse préliminaire des risques, le véhicule a été orienté vers un contrôle physique. Au cours de l'inspection ultérieure qui a été menée, 20 boîtes en carton et 22 sacs en textile enveloppés de film transparent et noir ont été trouvés dans la partie avant de la cargaison, entre la paroi avant et la cargaison déclarée, contenant 656 paquets sous vide de marijuana d'un poids total de 739,180 kg. "La quantité saisie dans cette affaire est la plus importante jamais faite au point de contrôle de Kapitan Andreevo au cours des 15 dernières années", a déclaré l'AND. Le conducteur du véhicule, un ressortissant turc de 49 ans, a été arrêté et une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN