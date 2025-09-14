Un naufrage fait plus de 100 morts sur le fleuve Congo

>> Plus de 20 migrants morts et des dizaines de disparus après le naufrage d'un bateau au large du Yémen
>> Naufrage de migrants au large du Yémen : le bilan s'élève à plus de 90 morts
>> Espagne : sept migrants retrouvés morts sur des plages andalouses
Selon les médias locaux citant les sources officielles, l'accident a eu lieu sur le fleuve Congo, à environ 122 km de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur. D'après les mêmes sources, 209 passagers ont pu être secourus, dont plusieurs blessés. Toutes les marchandises transportées à bord ont été détruites par les flammes. Les accidents fluviaux restent fréquents en RDC en raison du non-respect des normes de sécurité et de la vétusté des embarcations. Au moins 100 personnes ont été tuées lors d'un autre naufrage d'une pirogue motorisée survenu mercredi soir au niveau du territoire de Basankusu, également situé dans la province de l'Equateur, selon les sources locales contactées vendredi par Xinhua.
Xinhua/VNA/CVN