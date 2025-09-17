L'Équateur déclare l'état d'urgence dans les provinces touchées par la grève des transports

Le président équatorien Daniel Noboa a déclaré mardi 16 septembre l'état d'urgence dans sept provinces pour une durée de 60 jours, invoquant de " graves troubles internes " après que les syndicats des transports se sont mis en grève pour protester contre la hausse des prix du diesel.

M. Noboa a publié ce décret après sa prise de décision vendredi 12 septembre de supprimer les subventions sur le diesel qui a déclenché une grève lundi 15 septembre, affirmant que l'état d'urgence répondait aux rapports de police et des services d'urgence faisant état de "graves troubles internes" liés aux manifestations et aux barrages routiers qui "s'intensifiaient et perturbaient l'ordre public." Selon le décret, cela "n'implique aucune restriction du droit à manifester, à condition que cela soit pacifique et n'affecte pas les droits, libertés et garanties des autres citoyens." Il autorise également les forces armées et la police nationale à prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre, prévenir la violence et protéger les citoyens, ainsi que pour garantir la libre circulation et l'activité économique.

Xinhua/VNA/CVN