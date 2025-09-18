Un portrait retrouvé de Dora Maar, signé Picasso, dévoilé à Paris

Un chef-d'œuvre de Pablo Picasso, portrait de sa compagne Dora Maar, peint en 1943 et conservé par la famille de son premier propriétaire depuis 1944, a été dévoilé jeudi 18 septembre à l'Hôtel Drouot à Paris, où il sera mis aux enchères le 24 octobre, a constaté l'AFP.

Intitulé "Buste de femme au chapeau à fleurs", ce tableau très coloré peint à l'huile et d'une taille de 80 x 60 cm, est "estimé autour de huit millions d'euros, un prix de réserve qui peut s'envoler", selon Christophe Lucien, commissaire-priseur chargé de la vente. Il a été peint par Picasso le 11 juillet 1943 et acquis en août 1944 par le grand-père des actuels ayants droit, un grand collectionneur français. Ces derniers souhaitent le vendre dans le cadre d'une succession, a-t-il précisé.

