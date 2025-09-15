icon search
mask
Brefs / International
Chine et Thaïlande prévoient d'organiser un entraînement conjoint de leurs forces aériennes

La Chine et la Thaïlande prévoient d'organiser un entraînement conjoint de leurs forces aériennes à la fin du mois en Thaïlande, a annoncé lundi 15 septembre le ministère chinois de la Défense nationale.

>> Thaïlande, Laos et Chine avancent sur le projet de pont ferroviaire Nong Kha -Vientiane

La Chine déploiera plusieurs types d'avions ainsi que des forces de défense aérienne terrestres pour participer à l'exercice, selon les informations publiées sur le site Internet du ministère. Cet entraînement conjoint permettra d'améliorer les compétences techniques et tactiques des troupes participantes, tout en renforçant la confiance mutuelle et la coopération pragmatique entre les deux armées, a souligné le ministère. 

Xinhua/VNA/CVN

#Chine #Thaïlande #entraînement #forces aériennes

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top