Chine et Thaïlande prévoient d'organiser un entraînement conjoint de leurs forces aériennes

>> Thaïlande, Laos et Chine avancent sur le projet de pont ferroviaire Nong Kha -Vientiane
La Chine déploiera plusieurs types d'avions ainsi que des forces de défense aérienne terrestres pour participer à l'exercice, selon les informations publiées sur le site Internet du ministère. Cet entraînement conjoint permettra d'améliorer les compétences techniques et tactiques des troupes participantes, tout en renforçant la confiance mutuelle et la coopération pragmatique entre les deux armées, a souligné le ministère.
Xinhua/VNA/CVN