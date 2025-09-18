Suisse : les exportations vers les États-Unis dégringolent en août

Selon les douanes suisses, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 22,1% par rapport au mois précédent, à 3,08 milliards de francs suisses (3,3 milliards d'euros), plombées par l'horlogerie, un des secteurs les plus touchés par les droits de douane américains. Les exportations de la Suisse vers les États-Unis sont ainsi tombées à "leur plus bas niveau depuis fin 2020", indiquent les douanes suisses dans le communiqué détaillant les chiffres du commerce extérieur pour le mois d'août. Le recul des exportations vers les États-Unis est également en partie attribuable au secteur de la chimie et de la pharmacie, selon les douanes suisses, même si les médicaments font partie des produits exemptés de droits de douane. En avril, la Maison Blanche avait placé la barre à 31% pour les produits helvétiques. Début septembre, le ministre de l'économie Guy Parmelin est retourné à Washington pour soumettre une nouvelle offre et a parlé de discussions "constructives", sans donner davantage de détails.

AFP/VNA/CVN