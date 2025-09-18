L'escalade à Gaza provoque davantage de déplacements

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a déclaré mardi soir 16 septembre que les habitants de Gaza continuaient de fuir leurs maisons face à l'escalade des tensions et aux ordres de déplacement donnés par l'armée israélienne.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Entre dimanche et lundi 15 septembre, les partenaires de l'OCHA qui surveillent les mouvements de population ont enregistré près de 48.000 déplacements du Nord vers le Sud.

Depuis la mi-août, plus de 190.000 déplacements de ce type ont été observés, a ajouté l'OCHA.

L'artillerie et les frappes aériennes ont continué de frapper la ville de Gaza et ses environs au cours des dernières 24 heures. L'armée israélienne a de nouveau déclaré la ville de Gaza "zone de combat dangereuse" et a réitéré son ordre demandant aux habitants de se déplacer au sud de Wadi Gaza, selon l'OCHA.

Celui-ci a par ailleurs noté que les banques de sang et les laboratoires de Gaza étaient désormais à court de fournitures vitales et pourraient fermer d'ici quelques jours sans réapprovisionnement urgent.

En outre, les hôpitaux et les cliniques restent soumis à une forte pression. Seule trois sur six des centres médicaux de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la ville de Gaza restent fonctionnels.

Les missions d'aide humanitaire impliquant du carburant et des services médicaux ont été annulées en raison de l'insécurité, des embouteillages et des pillages. Les convois humanitaires continuent de subir des retards et d'être exposés à des risques tout au long de leur trajet, ce qui les empêche d'atteindre les civils qui en ont le plus besoin, selon la même source.

L'ONU et ses partenaires humanitaires continuent de fournir une aide vitale et des services essentiels dans la bande de Gaza, a conclu l'OCHA.

Xinhua/VNA/CVN