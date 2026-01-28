G7 Finances : Paris souligne la nécessité de "privilégier le dialogue"

Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a souligné le 27 janvier la nécessité de " privilégier le dialogue " aux " mesures unilatérales " face aux tensions internationales, lors d'une réunion avec ses homologues du G7 axée notamment sur la " diversification " des approvisionnements en terres rares, a annoncé son ministère.

>> La France met en garde contre l'instabilité dans les Caraïbes à l'ouverture du G7

>> Les MAE du G7 appellent à un cessez-le-feu en Ukraine et à la résolution des tensions régionales

>> Trump déclare qu'il ne participera pas au Sommet d'urgence du G7

Photo : Reuteurs/VNA/CVN

"Roland Lescure a souligné l'importance de privilégier le dialogue et la recherche de solutions communes plutôt que les mesures unilatérales pour faire face aux tensions internationales actuelles, rappelant que l'intérêt collectif résidait dans la coopération et le dialogue plutôt que dans la fragmentation", selon un communiqué diffusé à l'issue de la réunion des ministres des finances du G7, sous présidence française en 2026.

Dans un contexte tendu, il a aussi "insisté sur la nécessité de conserver des relations fondées sur la confiance et le respect des principes communs de souveraineté et d'intégrité territoriale", a ajouté le ministère.

L'échange, en visioconférence, a permis à la France de présenter ses priorités pour cette année en matière de finances : "la réduction des déséquilibres macroéconomiques mondiaux, le renouvellement des partenariats internationaux avec les pays en développement et le soutien à une croissance stable et durable".

Elle a ainsi souligné que "les questions de sécurité économique, de résilience et de diversification de nos chaînes de valeur, notamment en minerais critiques et terres rares, sont une condition de la croissance et de la souveraineté de nos économies".

Outre la France, les ministres des Finances de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ont participé à cette réunion, ainsi que l'Union européenne, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga.

Cette réunion, initialement prévue le 21 janvier, avait été reportée en raison de la tenue du Forum économique mondial de Davos (Suisse) et de questions d'agenda.

Le 12 janvier, une réunion de travail sur les minéraux critiques avait rassemblé à Washington les pays du G7 ainsi que le Mexique, l'Inde, la République de Corée et l'Australie.

"Un certain nombre de mesures" y avait été discutées, dont celle d'un prix plancher pour certaines terres rares, selon Roland Lescure.

AFP/VNA/CVN