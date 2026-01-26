Takaichi promet de démissionner si la coalition au pouvoir perd les législatives anticipées

>> Sanae Takaichi envisage de dissoudre la Chambre basse
>> Japon : des législatives anticipées prévues le 8 février
>> Japon : dissolution du Parlement, l'inflation au cœur des débats
|La Première ministre japonaise Sanae Takaichi.
|Photo : Reuteurs/VNA/CVN
S'exprimant lors d'un débat entre les chefs de parti organisé le 26 janvier, Mme Takaichi, également présidente du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, a indiqué qu'une défaite électorale l'empêcherait de continuer à exercer ses fonctions de Première ministre et de mener à bien son programme politique.
Pressée de préciser ce qu'elle entendait par "défaite", Mme Takaichi a affirmé qu'elle démissionnerait immédiatement si l'alliance au pouvoir formée par le PLD et le Parti de l'innovation du Japon ne remportait pas plus de la moitié des sièges à la Chambre basse.
Le débat a réuni les dirigeants de plusieurs partis au pouvoir et d'opposition, notamment Fumitake Fujita, co-représentant du Parti de l'innovation du Japon, Yoshihiko Noda, co-dirigeant de l'Alliance centriste pour la réforme (opposition), et Yuichiro Tamaki, chef du Parti démocrate du peuple.
La chambre basse du Parlement a été dissoute le 23 janvier au début de sa session ordinaire, et des élections législatives sont prévues pour le 8 février. La campagne officielle débutera le 27 janvier, laissant seulement 16 jours aux candidats - la plus courte période électorale de l’histoire du Japon d’après-guerre.
Xinhua/VNA/CVN