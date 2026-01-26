Japon

Takaichi promet de démissionner si la coalition au pouvoir perd les législatives anticipées

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré le 26 janvier qu'elle démissionnerait immédiatement si la coalition au pouvoir ne parvenait pas à obtenir la majorité lors des prochaines élections à la Chambre des représentants.

Photo : Reuteurs/VNA/CVN

S'exprimant lors d'un débat entre les chefs de parti organisé le 26 janvier, Mme Takaichi, également présidente du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, a indiqué qu'une défaite électorale l'empêcherait de continuer à exercer ses fonctions de Première ministre et de mener à bien son programme politique.

Pressée de préciser ce qu'elle entendait par "défaite", Mme Takaichi a affirmé qu'elle démissionnerait immédiatement si l'alliance au pouvoir formée par le PLD et le Parti de l'innovation du Japon ne remportait pas plus de la moitié des sièges à la Chambre basse.

Le débat a réuni les dirigeants de plusieurs partis au pouvoir et d'opposition, notamment Fumitake Fujita, co-représentant du Parti de l'innovation du Japon, Yoshihiko Noda, co-dirigeant de l'Alliance centriste pour la réforme (opposition), et Yuichiro Tamaki, chef du Parti démocrate du peuple.

La chambre basse du Parlement a été dissoute le 23 janvier au début de sa session ordinaire, et des élections législatives sont prévues pour le 8 février. La campagne officielle débutera le 27 janvier, laissant seulement 16 jours aux candidats - la plus courte période électorale de l’histoire du Japon d’après-guerre.

Xinhua/VNA/CVN