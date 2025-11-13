Les MAE du G7 appellent à un cessez-le-feu en Ukraine et à la résolution des tensions régionales

Les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept (G7) ont conclu mercredi 12 novembre leur réunion de deux jours en publiant une déclaration commune abordant la crise ukrainienne et la situation au Moyen-Orient, ainsi que plusieurs autres sujets.

Cette réunion, qui s'est tenue sous la présidence du Canada, a également rassemblé les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de l'Inde, de l'Arabie saoudite, du Mexique, de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de l'Ukraine.

Concernant la crise ukrainienne, les ministres du G7 ont estimé qu'un "cessez-le-feu immédiat est nécessaire de toute urgence", soulignant qu'ils "conviennent que la ligne de contact actuelle doit être le point de départ des négociations".

Sur le Moyen-Orient, les ministres ont salué le récent cessez-le-feu et la libération des otages, et ont appelé à une augmentation des flux d'aide humanitaire. Sur la question nucléaire iranienne, ils ont exhorté l'Iran à reprendre sa pleine coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Ils ont également discuté de la situation en Haïti, au Soudan et en République démocratique du Congo, ainsi que de la sécurité maritime, des minéraux critiques, de la résilience économique et de la sécurité énergétique.

