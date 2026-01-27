Le Kremlin annonce la poursuite des négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine la semaine prochaine

Les négociations trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine se poursuivront la semaine prochaine, sans date précise pour l'instant, a déclaré lundi 26 janvier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Faisant référence aux récentes discussions trilatérales à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, M. Peskov a noté qu'il était difficile d'entretenir des relations amicales pendant les négociations sur l'Ukraine, mais que des efforts devaient être faits pour obtenir des résultats tangibles.

Dans le cadre des pourparlers au niveau des experts, toutes les parties doivent agir de manière constructive les unes envers les autres afin de progresser, a-t-il déclaré.

"Il serait erroné d'espérer des progrès significatifs dès les premières consultations trilatérales sur le règlement de la question ukrainienne, car un travail sérieux reste à accomplir", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que les dispositions individuelles du processus de négociation sur l'Ukraine ne devaient pas être discutées. "Les négociations sont actuellement en cours au niveau des experts, sous la direction d'un groupe de travail. Les discussions dans ce format direct en sont à leur stade initial. Il serait inapproprié de parler des dispositions individuelles des questions à l'ordre du jour à ce stade".

La Russie et l'Ukraine ont tenu des discussions directes lors des pourparlers trilatéraux qui se sont conclus samedi 24 janvier à Abu Dhabi. Aucun accord concret ni aucune déclaration commune n'ont été annoncés à l'issue des deux jours de discussions.

