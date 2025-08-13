Faire de la baie de Ha Long une destination patrimoniale des quatre saisons

Le Comité populaire de la province de Quang Ninh a approuvé une campagne de stimulation touristique baptisée «Éclat de la Baie des merveilles», proposée par la société Mat Troi (Sun Group).

Cette initiative prévoit une série d’activités et d’événements variés pour promouvoir la baie d’Ha Long comme une destination sûre, attractive et unique tout au long de l’année. Elle ambitionne de relancer le tourisme local après une période difficile, de dynamiser l’économie nocturne et de positionner Quang Ninh comme « le plus grand centre touristique du Nord ».

Le programme inclut des spectacles pyrotechniques artistiques organisés trois soirs par semaine (mardi, jeudi, samedi) du 16 août au 31 décembre 2025 sur la place Sun Carnival, ainsi que l’accueil de grands festivals. Sont prévus des concerts et soirées gastronomiques « Foodtour Ha Long », un festival de cerfs-volants en septembre, une course de bateaux en octobre, un festival célébrant la diversité ethnique en novembre, des festivités de Noël et du Nouvel An en décembre.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Duc An, a rappelé que le tourisme est un pilier stratégique pour la province. L'objectif est de faire de Quang Ninh un centre touristique international majeur. Pour l'année 2025, la province vise 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d'étrangers, ce qui générerait un chiffre d'affaires estimé à 55 000 milliards de dôngs. Pour atteindre ces objectifs, il a insisté sur la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités locales et la Sarl Mat Troi, de la conception à la mise en œuvre des programmes.

