Aider les entreprises à s'adapter à la transformation numérique

Le secteur privé contribue actuellement à environ 42 à 45% du PIB du Vietnam, dont les petites et micro-entreprises représentent une proportion importante en nombre, jouant un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement et la consommation.

La résolution n° 68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique sur le développement de l'économie privée affirme que : "L'économie privée est l'un des moteurs les plus importants de l'économie nationale, une force pionnière dans l'innovation et l'application des technologies".

Cette résolution comporte de nombreuses politiques importantes visant à promouvoir le développement de ce secteur économique, notamment l'initiative de soutenir efficacement les petites et micro-entreprises ainsi que les ménages d'affaires dans la numérisation de leurs activités commerciales, afin de les aider à s'adapter plus rapidement aux tendances de la transformation numérique.

Application de gestion des ventes de nouvelle génération

Accompagnant les petites et micro-entreprises, le groupe FPT a lancé une application de gestion des ventes gratuite, intégrant la facturation électronique BizNext. Cette application permet de transformer et d’opérer une activité commerciale conformément aux réglementations et de manière professionnelle, le tout via un smartphone.

BizNext, avec son interface conviviale et facile à utiliser sur les téléphones Android et iOS, intègre également la solution de facturation électronique FPT.eInvoice, un produit certifié par la Direction générale des impôts. Elle permet aux utilisateurs de créer, émettre et gérer des factures directement depuis leur appareil mobile avec simplicité, sans nécessiter d’équipement supplémentaire.

Bien plus qu’un simple outil de génération de factures, BizNext joue également le rôle d’assistant commercial complet sur le smartphone. Les utilisateurs peuvent créer des commandes, encaisser des paiements, mettre à jour les stocks et effectuer des bilans des ventes en quelques manipulations seulement. Toutes les données sont centralisées et synchronisées, permettant aux propriétaires de suivre l’état de leur activité sans nécessiter de systèmes complexes ou de compétences technologiques avancées.

La spécificité de BizNext réside dans son intégration fluide entre les activités commerciales et la gestion des factures. Au lieu d'utiliser plusieurs logiciels, les commerçants n'ont besoin que d'une seule application. Chaque transaction commerciale est immédiatement convertie en facture électronique, répondant ainsi aux exigences fiscales, économisant du temps et réduisant les erreurs.

BizNext est une plateforme de gestion des ventes de nouvelle génération, conçue spécialement pour les petites entreprises, les commerçants individuels, les magasins de proximité, les restaurants, etc., qui ont besoin d’un outil simple, abordable mais professionnel et efficace pour gérer leur activité commerciale, tout en respectant les réglementations fiscales en matière de facturation et de taxes.

Avec la politique d’utilisation gratuite de toutes ses fonctionnalités, FPT confirme son engagement à accompagner la communauté des petites entreprises dans leur transition numérique. Il n'y a plus à se soucier des coûts d'investissement ou des barrières techniques, tout le monde peut commencer facilement son parcours vers la numérisation.

Plateforme de soutien à l'accès au crédit pour les entreprises

L'accès au financement est l'un des plus grands défis pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Au moins 97% des entreprises vietnamiennes font partie des groupes de petites et micro-entreprises. Résoudre ce problème pour ce groupe de clients stimulera la croissance économique et permettra également aux banques d'accéder à un marché vaste et prometteur.

La société par actions MISA a développé la plateforme MISA Lending, qui connecte les petites et micro-entreprises aux banques et institutions financières afin de faciliter l'octroi de crédits en s'appuyant sur les données issues des logiciels MISA. Il s'agit de la première et unique plateforme numérique au Vietnam qui aide les entreprises et les ménages commerciaux à accéder à des crédits sans garantie – un pilier essentiel de l'économie privée, selon la résolution n° 68-NQ/TW.

Avec plus de 300.000 clients entreprises utilisant les solutions cloud de MISA, la plateforme MISA Lending peut fournir des données en temps réel permettant aux banques d'évaluer les risques immédiatement, réduisant ainsi considérablement les risques. Les entreprises utilisant les logiciels MISA peuvent soumettre leur demande de prêt via MISA Lending rapidement, facilement et économiser jusqu'à 70 % du temps par rapport aux méthodes de prêt traditionnelles, tout en assurant un taux de décaissement élevé. Lors de l'événement "Transformation numérique du secteur bancaire 2025" qui s'est tenu le 29 mai, un représentant de MISA a annoncé que, grâce à MISA Lending, un plafond de crédit de 10.500 milliards de dôngs a été accordé, avec 22.500 milliards de dôngs déjà déboursés, et un taux de réussite des prêts atteignant 30%, soit dix fois plus que les modèles de prêts traditionnels.

MISA Lending continuera à être perfectionnée pour offrir un processus de prêt révolutionnaire, permettant aux entreprises de finaliser leur dossier en seulement 5 minutes, d'obtenir une approbation en un jour et de ne pas avoir à fournir de garantie.

