Exposition "Hô Chi Minh - symbole de notre temps" : un pont culturel entre le Vietnam et le Japon

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, Mme Lê Thi Phuong, directrice du site commémoratif, a souligné la portée significative de cette exposition. Celle-ci présente au public japonais une collection précieuse de documents et de photographies, illustrant la vie, la carrière, la pensée ainsi que les sentiments du Président Hô Chi Minh — un dirigeant illustre, mais aussi simple et proche du peuple. Elle a ajouté que l’exposition permet aux amis japonais et internationaux de mieux comprendre sa personnalité, ses idéaux et son attachement profond aux peuples du monde, y compris au peuple japonais.

Pour sa part, Mme Vu Chi Mai, consule générale du Vietnam, a décrit l’exposition comme un "pont culturel" visant à renforcer les liens d’amitié entre les deux nations. Elle a exprimé sa conviction que les images et documents présentés offriront au public japonais - notamment aux jeunes générations - une vision authentique et vivante de la figure de Hô Chi Minh, ainsi qu’un aperçu précieux de l’histoire et de la culture vietnamiennes.

M. Hoshino Hiroshi, président de l’Association d’amitié Kyushu - Vietnam, a quant à lui mis en avant la résonance durable de l’esprit de Hô Chi Minh dans le monde contemporain. Il a estimé que l’événement contribuerait à dynamiser les échanges et la coopération entre le Vietnam et la région de Kyushu, et plus largement avec l’ensemble du Japon.

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

L’exposition s’articule autour de cinq thèmes majeurs, explorant Hô Chi Minh comme symbole du patriotisme, de l’internationalisme, de l’aspiration à l’indépendance et à l’unité nationale, ainsi que comme figure de paix, de culture et de solidarité. Elle met également en lumière la période de développement du peuple vietnamien à l’époque de Hô Chi Minh, ainsi que l’héritage diplomatique qu’il a laissé au Palais présidentiel, présenté comme un véritable "point de rencontre".

Plus de 200 photographies et documents rares y sont exposés, accompagnés d’illustrations symboliques telles que le cerisier en fleurs japonais et le lotus vietnamien, représentatifs des deux nations.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet "Honorer le Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale du Vietnam et éminent homme de culture à l’étranger", une initiative conjointe du Consulat général du Vietnam à Fukuoka et de diverses organisations japonaises et vietnamiennes pour l’année 2025. L’exposition est ouverte au public jusqu’au 29 mai.

VNA/CVN