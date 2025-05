Le vice-PM Nguyên Chi Dung rencontre un ministre et un ancien PM japonais

Le vice-Premier ministre (PM) Nguyên Chi Dung a rencontré séparément le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Muto Yoji et l'ancien Premier ministre Kishida Fumio à Tokyo le 29 mai, dans le cadre de sa visite de travail au Japon et de sa participation au 30 e Forum sur l'avenir de l'Asie.

>> Le Premier ministre japonais conclut sa visite officielle au Vietnam

>> Le Vietnam réaffirme son engagement à contribuer à façonner l’avenir de l’Asie

>> Renforcement de la coopération entre le Vietnam et la préfecture japonaise d'Aichi

Lors de sa rencontre le ministre Muto Yoji, il a exprimé le souhait du Vietnam de voir le ministère japonais collaborer étroitement avec les ministères et agences vietnamiens concernés afin de promouvoir la mise en œuvre des engagements pris entre les dirigeants des deux pays. Il a notamment évoqué les résultats de la récente visite du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru au Vietnam concernant des domaines de coopération clés tels que l'énergie, la transition écologique, l'industrie et les sciences et technologies.

Photo : VNA/CVN

Il a également appelé le gouvernement japonais et le ministère à continuer de soutenir les efforts du Vietnam en matière d'industrialisation et de modernisation, de construction d'une économie indépendante et autonome, et de réalisation de progrès en matière de réforme institutionnelle, de ressources humaines et de développement des infrastructures.

Il a suggéré au ministre japonais de promouvoir davantage les liens commerciaux entre le Vietnam et le Japon et d'aider les entreprises vietnamiennes à s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement japonaises.

Il a souligné la volonté et l'intérêt du Vietnam à coopérer avec le Japon pour le développement de ressources humaines de haute qualité. Il a déclaré que les deux parties devraient considérer cela comme une priorité stratégique dans leurs relations bilatérales, afin de répondre à leurs besoins de développement dans un contexte mondial émergent.

Nguyên Chi Dung a également exhorté le Japon à continuer de soutenir le Vietnam dans ses efforts de transition verte et de transformation numérique, notamment la mise en œuvre effective de 15 projets de réduction des émissions d'un montant de plus de 20 milliards de dollars dans le cadre de l'initiative de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC). Il a plaidé pour une coopération plus étroite dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, les énergies vertes et l'intelligence artificielle (IA).

Compte tenu de la complexité des évolutions du commerce mondial, le vice-Premier ministre a demandé au Japon de créer des conditions plus favorables à l'accès des exportations vietnamiennes au marché japonais.

Pour sa part, Muto Yoji a convenu de renforcer davantage la coopération économique, commerciale et industrielle avec le Vietnam.

Il a déclaré que le gouvernement japonais souhaitait promouvoir la collaboration dans le secteur des semi-conducteurs par le biais de projets conjoints sur la production de polysilicium et la formation des ressources humaines, afin de soutenir l'objectif du Vietnam de former 50 000 travailleurs qualifiés. Il a également mis en avant un programme permettant à des professionnels vietnamiens des semi-conducteurs de travailler au Japon puis de revenir contribuer au développement du secteur vietnamien des puces électroniques.

Concernant l'IA, il a exprimé l'intérêt du Japon pour un partenariat avec le Vietnam afin de lancer des projets conjoints dans le cadre de l'initiative de co-création ASEAN-Japon.

Il a également souligné le vif intérêt des entreprises japonaises à accroître leurs investissements au Vietnam et a exhorté le gouvernement vietnamien à poursuivre ses efforts pour améliorer le climat d'investissement et simplifier les procédures administratives des quelque 2 400 entreprises japonaises actuellement présentes sur son marché.

Lors de sa rencontre avec l'ancien Premier ministre japonais Kishida Fumio, Nguyen Chi Dung a sollicité son soutien pour promouvoir un nouveau pilier de la coopération bilatérale dans les domaines scientifique et technologique. Il a également sollicité l'aide du Japon pour favoriser la recherche et le développement au Vietnam et accélérer les projets communs dans des domaines tels que l'industrie de haute technologie, les semi-conducteurs, la transition énergétique et la transition écologique, notamment dans le cadre de l'AZEC.

Kishida Fumio, de son côté, a salué la stature internationale croissante du Vietnam et ses remarquables réalisations socio-économiques ces dernières années. Il a déclaré que le Japon s'engageait à soutenir les objectifs de développement du pays et s'est personnellement engagé à continuer de contribuer au développement global des relations entre le Vietnam et le Japon.

L'ancien dirigeant a également exprimé son intention de promouvoir la mise en œuvre effective de projets de transition écologique au Vietnam dans le cadre de l'AZEC. En tant que conseiller auprès de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam, il a ajouté qu'il œuvrerait au renforcement des échanges interparlementaires entre les deux pays dans un avenir proche.

VNA/CVN