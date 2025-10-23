Le Vietnam et la Bulgarie établissent un partenariat stratégique

Dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, le 23 octobre à midi (heure locale), à Sofia, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président bulgare Rumen Radev ont rencontré la presse pour annoncer les résultats de leur entretien.

>> Le SG du Parti, Tô Lâm, entame une visite officielle en Bulgarie

>> Vietnam - Bulgarie : 75 ans d’amitié et un nouvel élan pour la coopération

>> Le président bulgare préside une cérémonie d'accueil pour le chef du PCV

Photo : VNA/CVN

Rumen Radev a souligné que les deux parties avaient eu des discussions fructueuses et qu’elles étaient convenues d’établir un partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie.

En 2025, les deux pays célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques – un événement important contribuant à approfondir, de manière substantielle et efficace, les liens d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux nations. La Bulgarie a activement contribué au processus de construction et de développement du Vietnam, notamment par la formation de ressources humaines, notamment des techniciens qualifiés, qui constituent aujourd’hui un pont de coopération entre les deux pays.

Le président bulgare a exprimé son admiration et ses félicitations pour les grands acquis du Vietnam dans le cadre du Renouveau (Đôi moi), du développement national et de l’intégration internationale. Il a estimé qu’avec ses succès économiques et son rôle politique croissant, le Vietnam était un acteur clé de la région Asie du Sud-Est.

Pour l’avenir, il a souhaité que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, la science et la technologie, l’agriculture, la culture, le sport, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Pour sa part, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a annoncé que les deux parties avaient adopté une Déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam – Bulgarie.

Afin de concrétiser le contenu de cette déclaration et de faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle ère de développement, il a précisé que les deux parties s’étaient accordées sur six groupes de mesures principales.

Il faut renforcer la confiance politique par la multiplication des échanges de délégations et des contacts de haut niveau ; continuer à promouvoir et élargir les mécanismes de coopération existants, tout en approfondissant la coopération sectorielle.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, en accord avec le cadre du Partenariat stratégique actuel ; d’intensifier la formation et les échanges académiques entre les établissements militaires et les instituts de recherche ; de coopérer dans les domaines du maintien de la paix des Nations unies, de la cybersécurité et de la médecine militaire.

Face aux nombreux défis économiques mondiaux, les deux parties ont convenu de faire du commerce, de l’investissement et de la coopération économique le pilier central de leur partenariat stratégique ; de maintenir et renforcer le libre-échange ; de stimuler les échanges commerciaux et les investissements par l’ouverture réciproque des marchés ; et de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA), avec pour objectif de doubler le volume des échanges bilatéraux dans les années à venir. Le Vietnam et la Bulgarie se sont engagés à devenir respectivement des portes d’entrée pour les produits de l’autre vers les marchés de l’ASEAN et de l’Union européenne.

Les deux parties ont également convenu de faire de la coopération scientifique et technologique un pilier important du partenariat stratégique, en élargissant leur collaboration dans les domaines de l’informatique, la transformation numérique, l’économie numérique, les infrastructures numériques, le gouvernement numérique, la pharmacie et la biotechnologie, l’intelligence artificielle et les sciences informatiques modernes, ainsi que les énergies vertes.

Elles ont souligné la nécessité de développer la formation des ressources humaines de haute qualité, d’organiser des programmes et activités culturelles, touristiques, d’expositions et d’échanges artistiques ; de faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne en Bulgarie.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, de promouvoir la coopération pour faire face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux tels que l’ONU, l’ASEAN–UE et l’ASEM, dans le but de préserver la paix, la stabilité et le développement dans chaque région et dans le monde.

Enfin, ils ont réaffirmé leur soutien aux positions communes en matière de sécurité et de liberté de navigation et de survol en Mer orientale, en soulignant l’importance du respect du droit international, du règlement pacifique des différends, sans recours ni menace de recours à la force, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN