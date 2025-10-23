Le président bulgare préside une cérémonie d'accueil pour le chef du PCV

Le président bulgare Roumen Radev et son épouse ont présidé, le 23 octobre, à Sofia, une cérémonie d'accueil solennelle en l'honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et de son épouse, Ngô Phuong Ly, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut niveau en visite officielle en Bulgarie.

À l’issue de la cérémonie officielle, le secrétaire général Tô Lâm et le président Roumen Radev, accompagnés de leurs épouses respectives ainsi que de la délégation vietnamienne, ont déposé une gerbe au Monument du Soldat inconnu.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 8 février 1950. Le fait que la Bulgarie ait été l’un des premiers pays à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam témoigne de la solidarité internationale sincère et du précieux soutien du peuple bulgare à l’œuvre de libération nationale du Vietnam.

La visite du Président Hô Chi Minh en Bulgarie en 1957 a illustré de manière vivante les liens étroits et empreints de confiance unissant les deux peuples.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie, une relation fidèle, confiante et sans cesse consolidée au fil des décennies - depuis les années de lutte pour l’indépendance nationale jusqu’à la phase actuelle de construction et de développement du pays.

Elle offre l’occasion aux dirigeants des deux pays de passer en revue les avancées de leurs relations et de définir des orientations stratégiques afin de propulser leurs liens d’amitié traditionnels vers de nouveaux sommets, notamment dans les domaines où la Bulgarie dispose d’atouts et le Vietnam exprime des besoins : technologies de l’information, informatique quantique, intelligence artificielle (IA), transformation numérique, transition écologique et biomédecine.

