Coopération sportive franco-vietnamienne : un pas vers l'avenir

Mercredi 12 février, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, et le directeur de l'Autorité des sports du Vietnam (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), Dang Hà Viêt, ont signé un accord de coopération dans le domaine du sport. Cette signature marque une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux pays, déjà consolidés lors des préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le partenariat sportif, inscrit dans la continuité des initiatives lancées en 2024, vise à favoriser un développement mutuel des compétences sportives entre les deux pays et à renforcer leur coopération dans ce domaine sur le long terme.

Modèle de l'INSEP

Dang Hà Viêt a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat. Il a évoqué les efforts engagés par le Vietnam pour intégrer des technologies innovantes dans l'entraînement des sportifs et a souligné l’importance d’une collaboration avec l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) en France pour améliorer les préparatifs des athlètes vietnamiens. “Nous espérons que nos centres nationaux d’entraînement sportif pourront s’inspirer de l’INSEP pour surprendre le monde dans les années à venir”, a-t-il déclaré. Il a également mis en avant l’approche globale de l'institut, qui ne se limite pas à l’entraînement physique, mais inclut aussi la nutrition, l’analyse de performances et des solutions d’accompagnement vers l’excellence.

Le diplomate français a, pour sa part, rappelé que cet accord s’inscrivait dans la continuité d’une série de visites et d’événements organisés conjointement entre la France et le Vietnam, renforçant ainsi les relations bilatérales. “Nous avons d’emblée établi des relations très chaleureuses avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité national olympique et les fédérations. Nous avons eu le plaisir de visiter plusieurs centres d’entraînement vietnamiens, de rencontrer des sportifs vietnamiens, et tout cela a été très enrichissant”, a-t-il souligné.

L’accord signé aujourd’hui s’inscrit également dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Union européenne, mettant en avant le rôle du sport dans la coopération internationale. Selon l’ambassadeur, ce document, bien que simple, ouvre la voie à une multitude de projets futurs. “Ce partenariat est un point de départ pour de nombreuses actions à venir, à tous les niveaux, et nous avons la possibilité d’explorer différentes formes de coopération, notamment avec les fédérations sportives”, a expliqué Olivier Brochet.

Afin de soutenir ces initiatives, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mobilisera un financement de près de 80.000 euros pour 2024, permettant la mise en place de projets concrets. “Nous espérons notamment organiser des visites institutionnelles, des séminaires et des formations pour les cadres et les athlètes vietnamiens, ainsi que des projets autour du programme MyCoach, qui nous semble particulièrement pertinent”, a partagé l’ambassadeur.

Un engagement fort

Le directeur de l'Autorité des sports du Vietnam a exprimé son enthousiasme à propos de cette nouvelle coopération. Il a souligné l’importance de ce partenariat pour améliorer les capacités sportives du Vietnam, en particulier en vue des grands événements internationaux à venir. “Cette collaboration nous permettra de mieux comprendre les systèmes de formation français, d'améliorer nos structures d’entraînement et d’offrir de nouvelles opportunités aux sportifs vietnamiens”, a-t-il affirmé.

Quant au diplomate français, il a également évoqué la mobilisation de la jeunesse autour du sport, avec des initiatives concrètes impliquant les établissements scolaires français et vietnamiens. “Nous avons commencé à mobiliser la jeunesse de nos établissements scolaires ici au Vietnam et créé un réseau pour que les jeunes Français et Vietnamiens puissent pratiquer le sport ensemble. C’est une belle manière de resserrer les liens entre nos peuples”, a-t-il précisé.

Il a mis l'accent sur l’importance de la coopération dans le domaine sportif pour favoriser une société harmonieuse et équitable, en particulier pour les femmes. Il a également invité le Vietnam à participer à des événements festifs tels que la course de la Francophonie, prévue le 29 mars prochain, qui mettra en avant les valeurs du sport et de la Francophonie.

La signature de la convention de coopération marque ainsi une étape significative vers une coopération renforcée entre la France et le Vietnam, avec l’ambition de faire grandir ensemble l’excellence sportive.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN