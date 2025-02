Promouvoir la coopération entre les localités du Vietnam et de la France

>> Le Vietnam et la France plaident pour une coopération judiciaire renforcée

>> Vietnam - France : diversifier les activités de coopération dans le maintien de la paix

>> Le Vietnam et la France coopèrent dans le secteur des minéraux et métaux stratégiques

Photo : VNA/CVN

Lors de son séjour sur place du 5 au 6 février, Dinh Toàn Thang a rencontré des représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Alsace-Eurométropole, du Conseil régional Grand Est et de l’agence Eurométropole Strasbourg.

Lors d’un entretien avec Jean-Luc Heimburger, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Alsace-Eurométropole, l’ambassadeur du Vietnam a fait le point sur la situation du développement économique de son pays et sur les relations de coopération en matière d’investissement et d’échanges commerciaux avec la France.

Il a exprimé l’espoir que les deux parties favoriseront les échanges commerciaux en augmentant les exportations de produits vietnamiens clés, notamment des produits agricoles, des textiles et des chaussures, vers le marché alsacien.

Dans le même temps, il a recommandé que la région puisse envoyer des produits de haute technologie, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation au Vietnam et investir dans le pays indochinois dans les domaines de la biotechnologie, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de l’innovation, de la transformation numérique et des semi-conducteurs.

L’ambassadeur a suggéré que l’organisation partage ses expériences en matière de soutien et de développement des petites et moyennes entreprises, notamment en matière de programmes de formation, de conseils en gestion et d’accès au marché international, ainsi que de créer les conditions permettant aux hommes d’affaires vietnamiens d’opérer sur le marché français.

Jean-Luc Heimburger a déclaré qu’il existe un grand potentiel d’échanges entre les régions Alsace, Grand Est et Vietnam, d’où la nécessité d’organiser des rencontres entre hommes d’affaires des deux côtés pour trouver les moyens de favoriser la coopération.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien avec Christian Debève, ministre régional du Grand Est, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a exprimé sa volonté de renforcer la coopération économique et commerciale.

Il a également évoqué le développement de l’aide à l’éducation et à la formation à travers des programmes d’échange d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs entre les établissements d’enseignement du Vietnam et de la région du Grand Est, contribuant à améliorer la qualité des ressources humaines et à promouvoir la compréhension mutuelle.

L’ambassadeur a également souligné la volonté d’encourager l’établissement de relations de jumelage entre les localités du Vietnam et de la région du Grand Est, créant des opportunités d’échange d’expériences en matière de gestion urbaine, de développement économique et de protection de l’environnement.

En termes de technologie et d’innovation, les deux parties ont discuté des opportunités de coopération en matière de recherche et développement (R&D), notamment dans des secteurs tels que la biotechnologie, la santé et les énergies renouvelables, ainsi que de la possibilité d’établir des projets de recherche communs et des centres d’innovation pour promouvoir le développement durable.

Lors de la rencontre avec Anne-Marie Jean, vice-présidente chargée de l’Éducation, de l’Économie, de l’Entrepreneuriat, de la Transition écologique et du Tourisme durable de l’Agence Eurométropole Strasbourg, les parties ont évoqué des opportunités de collaboration dans de nombreux domaines stratégiques.

Ils ont également convenu de travailler ensemble pour soutenir les entreprises locales dans la mise en œuvre d’initiatives de coopération économique, ouvrant des opportunités d’investissement et d’échanges entre les entreprises vietnamiennes et strasbourgeoises.

Lors de sa visite, Dinh Toàn Thang et ses compagnons ont également visité BioValley Alsace, pôle d’innovation et de compétitivité de la région.

VNA/CVN